Spari contro l’Ocean Viking, la Procura di Siracusa apre un’inchiesta

E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracusa sugli spari contro la Ocean Viking avvenuti nei giorni scorsi in acque internazionali, episodio denunciato dai componenti dell’equipaggio della nave ong della Sos Mediterranee che hanno puntato l’indice contro la Guardia costiera libica.

I magistrati siracusani, come disposto dal Procuratore, Sabrina Gambino, hanno avviato gli accertamenti a bordo della nave, sbarcata ieri sera con 87 migranti, al porto di Augusta. Sono stati eseguiti i primi rilievi sulla Ocean Viking e contestualmente ascoltato alcuni testimoni per ricostruire quelle ore drammatiche.



