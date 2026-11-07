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Spari in viale Regina Margherita, Bandiera: “Gesto inaccettabile. Vicinanza e solidarietà”

di Ottavio Gintoli ·
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Edy Bandiera

“All’imprenditore Jean Iraci, alla sua rettitudine e al suo coraggio desidero esprimere la mia vicinanza e solidarietà, a lui, alla sua famiglia e ai suoi collaboratori. Chi investe, crea lavoro e tiene viva Siracusa, con onestà e coraggio, non può e non deve sentirsi solo. Colpire una attività imprenditoriale significa colpire tutta la comunità. Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e mi auguro che i responsabili siano individuati al più presto. Siracusa è una città che vuole vivere di lavoro, di accoglienza e di libertà, non di paura”. Così il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera dopo la notizia dei colpi di pistola esplosi ieri notte nei pressi di un locale in viale Regina Margherita.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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