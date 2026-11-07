Spari in viale Regina Margherita, Bandiera: “Gesto inaccettabile. Vicinanza e solidarietà”

Attualità · Reazioni

“All’imprenditore Jean Iraci, alla sua rettitudine e al suo coraggio desidero esprimere la mia vicinanza e solidarietà, a lui, alla sua famiglia e ai suoi collaboratori. Chi investe, crea lavoro e tiene viva Siracusa, con onestà e coraggio, non può e non deve sentirsi solo. Colpire una attività imprenditoriale significa colpire tutta la comunità. Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e mi auguro che i responsabili siano individuati al più presto. Siracusa è una città che vuole vivere di lavoro, di accoglienza e di libertà, non di paura”. Così il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera dopo la notizia dei colpi di pistola esplosi ieri notte nei pressi di un locale in viale Regina Margherita.