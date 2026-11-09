Spari in viale Regina Margherita: il commento del sindaco Italia e le indagini in corso

Attualità · Venerdì notte

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Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, interviene dopo gli spari esplosi sabato sera contro un locale di viale Regina Margherita, esprimendo preoccupazione per l’accaduto e auspicando che le indagini possano individuare rapidamente i responsabili.

“Confido che venga fatta piena luce sugli autori degli spari e ribadisco il nostro impegno per garantire serenità e sicurezza in città“, dichiara il primo cittadino, sottolineando come l’episodio abbia scosso la comunità.

Per Italia, quanto accaduto richiama la necessità di tutelare la sicurezza degli spazi pubblici e delle attività economiche. “Le istituzioni non possono permettere che episodi come questo minaccino il diritto dei giovani, e di tutti i cittadini, di vivere appieno i posti pubblici e quello delle attività commerciali di lavorare senza timori“, afferma.

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Il sindaco assicura di seguire l’evolversi delle indagini e rivolge un ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro in corso, finalizzato a risalire ai responsabili di quello che definisce “un gesto intollerabile”.

Intanto prosegue il lavoro degli inquirenti per risalire agli autori del gesto, immortalati anche in un video. E proprio grazie al supporto delle immagini, incluse quelle delle tante telecamere presenti in zona, i Carabinieri di Siracusa stanno stringendo il cerchio per individuare i responsabili.