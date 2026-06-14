Spari nella notte a Siracusa, ferito un uomo in via Santi Amato

Nuovo episodio di violenza nella serata di ieri a Siracusa. Un uomo di circa trent’anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via Santi Amato, nella zona nord della città.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da almeno due proiettili alle gambe. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero tali da mettere in pericolo la sua vita e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione del responsabile o dei responsabili dell’agguato.

Al nessuna pista viene esclusa, mentre si cerca di comprendere il contesto nel quale è maturato l’episodio.

Via Santi Amato, infatti, da anni considerata una delle aree più delicate della città sotto il profilo dell’ordine pubblico. Proprio in quel quadrante urbano, infatti, le forze dell’ordine hanno condotto nel tempo numerose operazioni contro il traffico di sostanze stupefacenti, con sequestri di droga e armi e lo smantellamento di diverse piazze di spaccio.