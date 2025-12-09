Ultime news

1 minuto di lettura
L'associazione

Spazio Civico Floridia: “Apprezziamo la chiarezza di Claudia Faraci. Pronti a un confronto per costruire insieme il futuro della città”

1 minuto di lettura

L’Associazione Spazio Civico – Floridia esprime il proprio apprezzamento nei confronti di Claudia Faraci (del 7 dicembre) per la chiarezza, la coerenza e la lucidità politica emerse nelle sue recenti dichiarazioni sul quadro politico cittadino.

L’iniziativa da lei intrapresa, orientata verso un impegno attivo e concreto per la comunità, viene accolta con attenzione e con una disponibilità immediata al dialogo da parte dell’associazione.

“Riteniamo importante lavorare a un percorso che consenta di individuare le soluzioni migliori per la nostra comunità e di proporre alla cittadinanza una figura quanto più possibile condivisa, capace di rappresentare un punto di sintesi e di rinnovamento per il paese” dichiarano gli esponenti di Spazio civico.


