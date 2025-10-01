Spazio Civico Floridia presenta il primo incontro tematico

Si terrà venerdì 3 ottobre 2025, alle 19, nella sala concerti A.F.A.M. di via Roma 65, a Floridia, il primo incontro tematico promosso da Spazio Civico Floridia, un’associazione nata per promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva, partecipativa e trasparente.

L’incontro avrà come filo conduttore i tre principi fondativi dell’associazione: partecipazione, programmazione e trasparenza.

Su questi temi si concentreranno gli interventi di Giuseppe Iaci, Presidente di Spazio Civico Floridia; Ilenia Giuliano, Vicepresidente; Arch. Fabiano Rametta, responsabile dipartimento urbanistica di Spazio Civico Floridia.

Ospite della serata sarà Michele Mangiafico, presidente del movimento Civico 4 di Siracusa, che presenterà la piattaforma digitale “96014 Lab”, uno strumento innovativo pensato per migliorare la comunicazione tra cittadini e amministrazione locale.

La piattaforma, promossa con forza da Spazio Civico Floridia, si propone come un mezzo trasparente, accessibile e scientifico per raccogliere, catalogare e segnalare criticità e disservizi quotidiani sul territorio. Attraverso report e dossier dettagliati, sarà possibile fornire agli uffici comunali informazioni chiare e organizzate, facilitando così una risoluzione programmata, tempestiva ed efficace dei problemi segnalati.

“Floridia ha bisogno di innovazione, di pianificazione e di strumenti che rendano semplici, veloci e trasparenti i rapporti tra cittadini e istituzioni – dichiara il presidente Giuseppe Iaci -. 96014 Lab rappresenta un passo concreto verso questa direzione”.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Spazio Civico Floridia invita associazioni, comitati, operatori del territorio e tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente all’incontro.