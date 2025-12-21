“Spazio Gioco”, a Priolo riaperti i termini per le iscrizioni

Per accedere al servizio, che verrà svolto presso i locali degli Istituti comprensivi “Di Mauro” e “Manzoni”, le famiglie del territorio dovranno presentare domanda al protocollo generale del Comune.

L’istanza può essere scaricata dal sito dell’Ente e presentata entro e non oltre la fine del mese di luglio 2026.

“Priolo – afferma il sindaco Gianni – è uno dei pochi paesi ad offrire questo servizio, che garantisce ai bimbi più piccoli ore di apprendimento e divertimento, grazie al personale specializzato e ai locali attrezzati con arredi e materiali idonei”.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo informano le famiglie che è stato pubblicato l’avviso per la riapertura delle iscrizioni allo “Spazio Gioco”, rivolto ai bambini residenti nel Comune di Priolo Gargallo di età compresa tra i 18 e 36 mesi.