“Speciale Spazio Bimbi”, bocciati i parchi a Siracusa. L’assessore Aloschi: “Pronti a intervenire”

“Sempre pronti a intervenire per quanto riguarda le nostre competenze, anche in caso di emergenza”.

Così Luciano Aloschi, assessore comunale all’Igiene urbana, replica allo speciale di Siracusa News dedicato agli spazi per i bambini.

Le nostre telecamere, infatti, hanno fatto tappa nei principali parchi gioco della città — non solo in centro, tra piazza San Giovanni, piazza Adda e i Marinaretti, ma anche nei quartieri di Cassibile e Belvedere. Per dieci giorni abbiamo raccolto le voci delle mamme che ogni giorno portano i propri figli a giocare e dei più piccoli che, per l’occasione, hanno testato giostrine e scivoli.

Da questo viaggio è nata la pagella dei parchi pubblici, che ha messo in luce molte ombre: nessuna area ha raggiunto la sufficienza. I parametri valutati hanno riguardato innovazione dei giochi, accessibilità per i disabili, pulizia e manutenzione.

“Noi ci occupiamo dello spazzamento, del verde e della pulizia – ha spiegato Aloschi –. Proprio nelle scorse ore siamo intervenuti alla Pizzuta, al Parco Ozanam, dove accanto al bidone per l’olio esausto si era formata una piccola discarica di abiti usati, chiaramente abbandonati in modo improprio”.

L’assessore ha poi assicurato un impegno costante dell’amministrazione: “Ci impegniamo per essere ancora più presenti e per offrire una risposta migliore ai cittadini: grandi e piccoli”