“Speciale spazio bimbi”, Cavallaro risponde ad Aloschi: “Siracusa città matrigna, incalzeremo l’Amministrazione in Consiglio”

Continua a fare discutere lo speciale di Siracusa News dedicato agli spazi per i bambini. “Generiche ed evasive le risposte dell’assessore Aloschi”, risponde così il consigliere comunale Paolo Cavallaro alla replica dell’assessore all’Igiene urbana, Luciano Aloschi, il quale si diceva “pronto a intervenire”.

Le telecamere di Siracusa News hanno fatto tappa nei principali parchi gioco della città — non solo in centro, tra piazza San Giovanni, piazza Adda e i Marinaretti, ma anche nei quartieri di Cassibile e Belvedere. Per dieci giorni abbiamo raccolto le voci delle mamme che ogni giorno portano i propri figli a giocare e dei più piccoli che, per l’occasione, hanno testato giostrine e scivoli.

Da questo viaggio è nata la pagella dei parchi pubblici, che ha messo in luce molte ombre: nessuna area ha raggiunto la sufficienza. I parametri valutati hanno riguardato innovazione dei giochi, accessibilità per i disabili, pulizia e manutenzione.

“La verità va detta tutta e non è contestabile. Siracusa è un città matrigna, che non dimostra alcun amore verso i più fragili e in particolare verso bambini e disabili. Come ha ben evidenziato il quotidiano, i parchi sono sporchi, privi di manutenzione inaccessibili ai disabili. Succede perché manca un servizio di guardiania”, spiega Cavallaro.

“Ma succede soprattutto perché l’azione amministrativa viene svolta senza alcuna visione organica, per compartimenti stagni. – continua Cavallaro – È proprio quello che ho riferito di recente in quarta commissione, quando abbiamo discusso del Documento unico di programmazione, che sarà presto votato dal Consiglio comunale. I parchi, come gli impianti sportivi, sono un unicum, fatto di verde, giochi, impianti elettrici e idraulici, e tante altre cose. Non è utile l’azione settoriale. Non è in linea con le aspettative dei cittadini agire per la pulizia e per la manutenzione del verde e poi rinviare ad altri uffici per la manutenzione dei bagni o dei giochi, o per la riattivazione di una fontanella, muovendosi nelle strette pieghe del bilancio comunale, tra alcuni capitoli vuoti o modesti e altri con cospicue risorse.”

“L’attuale organizzazione non può che condurre ad una gestione fallimentare; soltanto una modifica dell’organigramma e della visione della città, insieme all’ istituzione di un assessorato ai parchi e impianti sportivi e di un relativo capitolo di bilancio e di un servizio interdirigenziale a supporto, possono condurre ad una risoluzione nel lungo termine delle problematiche. – afferma il consigliere comunale – Diversamente avremo interventi provvisori e i parchi, come gli impianti sportivi, continueranno ad essere sporchi, invivibili e non accoglienti. E Siracusa continuerà ad essere una città lontana dai bisogni dei bambini. Su questo tema incalzeremo il sindaco e l’ Amministrazione comunale, quando ci troveremo a discutere del Dup in consiglio comunale. I risultati di un’azione amministrativa sono la cartina tornasole dell’organizzazione; se i risultati sono scarsi – conclude – o inadeguati chi governa qualche domanda deve farsela e agire di conseguenza”.