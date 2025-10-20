Rugby esordio vincente in serie B per il XV del Sud-Est

Settimana dei bambini

Speciale “Spazio Bimbi sicuri”, Siracusa News dà i voti ai parchi gioco. Prima tappa: via Pitia

Un viaggio tra i parchi gioco di Siracusa per raccontare, con uno sguardo semplice ma concreto, lo stato di salute delle aree dedicate ai più piccoli

1 minuto di lettura

Siracusa News dedica questa settimana ai più piccoli, ai loro spazi e al loro diritto di poter giocare all’aria aperta in una città accogliente e a misura di bambino.

Un viaggio tra i parchi gioco di Siracusa per raccontare, con uno sguardo semplice ma concreto, lo stato di salute delle aree dedicate ai più piccoli— tra giostrine, scivoli, altalene e spazi verdi.

Oggi siamo partiti da via Pitia, una delle aree più frequentate del quartiere, e abbiamo assegnato la nostra prima pagella:

– Pulizia: 5
– Manutenzione: 5
– Innovazione: 6
– Accessibilità: 5

Uno spazio gioco che conserva un buon potenziale, ma che avrebbe bisogno di più attenzione e cura per tornare a essere un punto di riferimento sicuro e felice per i bambini del quartiere.

E voi? Siete d’accordo con la nostra valutazione?
Raccontateci la vostra esperienza: quale parco frequentate più spesso e come lo trovate?
Siracusa News continuerà il suo tour tra i parchi cittadini, perché il diritto al gioco è una cosa seria — e comincia dai luoghi che ogni giorno accolgono i nostri bambini.

Igiene urbana


