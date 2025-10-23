Speciale “Spazio Bimbi sicuri”, Siracusa News dà i voti ai parchi gioco. Terza tappa: Marinaretti

Prosegue la settimana che Siracusa News dedica ai più piccoli, ai loro spazi e al diritto di poter giocare in sicurezza all’aria aperta. Terza tappa ai Marinaretti

Un viaggio tra i parchi gioco di Siracusa per raccontare, con uno sguardo semplice ma concreto, lo stato di salute delle aree dedicate ai più piccoli — tra giostrine, scivoli, altalene e spazi verdi che rappresentano un punto di incontro importante per le famiglie.

Ecco la nostra pagella di oggi:

Pulizia: 3

Manutenzione: 4

Innovazione: 5

Accessibilità: 4

Uno spazio con potenzialità, ma che necessita di interventi urgenti per restituire ai bambini un luogo più sicuro, accogliente e moderno.

E voi? Siete d’accordo con la nostra valutazione?

Raccontateci la vostra esperienza: quale parco frequentate più spesso e come lo trovate?