Spesa farmaceutica, Gilistro: “Lavorare a modifiche, no a penalizzazioni per medici di famiglia e pazienti”

“Non si può pregiudicare per decreto la coscienza etica e morale dei medici di famiglia, sacrificandola sull’altare dei tagli richiesti sempre alla sanità siciliana. Il regime sanzionatorio previsto, poi, rischia di rivelarsi uno scorretto invito a prescrizioni sempre meno appropriate perchè guidate solo dalla necessità di limitare la spesa. Sulla salute dei cittadini e sulla morale dei medici non accettiamo alcun taglio. Si spenda meno in consulenze e appalti, piuttosto”.

Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, al termine dell’audizione in Commissione Salute dell’Ars del neo assessore Caruso, che sul decreto di razionalizzazione della spesa farmaceutica ha alla fine aperto alla possibilità di modifiche e correzioni.

“Grazie al lavoro che abbiamo svolto oggi in Commissione, tornano in discussione i passaggi che abbiamo sempre segnalato come i più critici del decreto. In particolare, si tratta di quelli che minacciano sanzioni sui medici di medicina generale e che rischiano di compromettere l’accesso tempestivo e appropriato dei pazienti alle terapie. Un risultato di solare importanza che consente di riaprire il dialogo su norme che necessitano di ulteriori approfondimenti e correttivi, nell’interesse della tutela della salute pubblica e della sostenibilità del sistema sanitario regionale”.