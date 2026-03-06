Spettacolo astronomico l’8 marzo: il bacio tra Venere e Saturno nel cielo della sera

Nella Giornata internazionale della donna, il cielo regala uno spettacolo astronomico affascinante: la congiunzione tra Venere e Saturno, un evento raro che potrà essere osservato anche a occhio nudo.
La sera dell’8 marzo, subito dopo il tramonto, i due pianeti appariranno molto vicini tra loro nella costellazione dei Pesci, dando vita a quello che gli appassionati di astronomia definiscono un vero e proprio “bacio celeste”.
Secondo quanto spiegato dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), il momento migliore per osservare la congiunzione sarà proprio nelle prime ore dopo il calare del sole, quando Venere e Saturno saranno visibili bassi sull’orizzonte occidentale.
L’evento potrà essere visto anche senza strumenti, ma chi utilizzerà binocoli o telescopi potrà apprezzare dettagli ancora più spettacolari, in particolare gli anelli di Saturno.
La visibilità dipenderà però anche dalle condizioni meteorologiche: un cielo limpido e privo di nubi sarà fondamentale per poter ammirare al meglio il fenomeno.
Gli esperti consigliano inoltre di scegliere con attenzione il luogo di osservazione. È preferibile allontanarsi dalle luci artificiali delle città e trovare un punto con orizzonte libero, poiché i due pianeti saranno piuttosto bassi nel cielo e potrebbero essere coperti da edifici, alberi o montagne.
Durante l’osservazione sarà possibile tentare di individuare anche Nettuno, terzo protagonista della serata. Il pianeta si troverà infatti molto vicino alla congiunzione, anche se estremamente basso sull’orizzonte e quindi più difficile da individuare.
Un appuntamento suggestivo per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che, nella notte dell’8 marzo, vorranno alzare gli occhi al cielo per assistere a uno degli incontri più affascinanti del firmamento.
