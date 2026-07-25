Spiaggia di via Iceta, il PCI Siracusa chiede interventi urgenti: “Serve bonifica”

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Un’iniziativa di sensibilizzazione sul rispetto delle spiagge e dei beni comuni si è svolta ieri pomeriggio nella spiaggia di via Iceta, promossa dal Partito Comunista Italiano – Sezione Enrico Berlinguer di Siracusa.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del PCI hanno evidenziato come l’area sia stata restituita alla cittadinanza da circa due settimane grazie alla realizzazione della passerella di accesso, ma hanno segnalato la necessità di ulteriori interventi. In particolare, il partito chiede la bonifica dell’area, il diserbo, la disinfestazione, la derattizzazione, l’installazione di una doccia e di cartelli con le regole comportamentali, oltre a maggiori controlli per garantire il corretto utilizzo dello spazio pubblico.

Per questo motivo, il PCI sollecita il sindaco, gli assessori e i dirigenti comunali a intervenire con urgenza. Allo stesso tempo, ribadisce l’impegno a promuovere iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei beni comuni.

Il partito richiama inoltre la necessità di prevedere nel Piano di utilizzo del demanio marittimo una riduzione delle concessioni balneari, chiedendo che almeno il 50% della spiaggia di Riva Porto Lachio torni a essere fruibile liberamente. Infine, viene rivolto un appello a Comune, Demanio, Soprintendenza e Capitaneria affinché l’intero litorale siracusano diventi sempre più accessibile e inclusivo, con la richiesta di rimuovere anche la catena che limita l’accesso al solarium dello Sbarcadero Santa Lucia.