SPID, CIE, certificati e cambio di residenza: a Siracusa lo sportello digitale a Tivoli

Attualità · domani

Un ufficio comunale che va dai cittadini, invece del contrario. A Siracusa è partito lo Sportello Polivalente Digitale di Prossimità. È un ufficio mobile su quattro ruote, riconoscibile dal logo del Comune, e si collega in tempo reale alle banche dati nazionali, come l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Lo sportello arriva domani, martedì 29 settembre, in zona Tivoli, in traversa Papeo 10. Sarà aperto dalle 9 alle 12.

Che cos’è lo sportello

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Non è un semplice punto informativo. È una postazione operativa vera e propria, gestita dal personale dell’Anagrafe e dello Stato civile. Ha due obiettivi. Il primo è raggiungere chi fa fatica a spostarsi fino agli uffici comunali. Il secondo è aiutare i cittadini a ottenere gli strumenti digitali ormai indispensabili per i rapporti con la pubblica amministrazione, come lo SPID e la Carta d’identità elettronica.

I servizi disponibili

Allo sportello si possono richiedere:

-certificati anagrafici e di stato civile;

-la Carta d’identità elettronica (CIE);

-lo SPID, rilasciato gratuitamente;

-l’autenticazione di copie e di firme;

-la dichiarazione di cambio di residenza.

Cosa portare

Per tutti i servizi serve un documento di riconoscimento. Per la Carta d’identità elettronica bisogna portare anche il codice fiscale o la tessera sanitaria e una fototessera. La CIE si può richiedere per il primo rilascio o in caso di furto, smarrimento o deterioramento del documento. Chi ha ancora la carta d’identità cartacea può sostituirla a partire da 180 giorni prima della scadenza.





Verso un Comune senza carta

Secondo l’amministrazione, lo sportello non serve solo a semplificare la logistica. Fa parte di una riforma organizzativa più ampia. L’obiettivo è gestire le pratiche in modo interamente digitale, con documenti nati già in formato elettronico: così si riduce via via l’uso della carta e, grazie a uffici di back-office integrati, si accorciano i tempi di risposta.