Sport, a Siracusa 150 associazioni beneficiarie dei voucher regionali da 50 euro al mese

Attualità · Sport

Sono 1.853 le associazioni sportive siciliane che otterranno i voucher da 50 euro mensili con cui la Regione finanzia i costi di iscrizione a corsi e attività sportive per ragazze e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, appartenenti a famiglie con un reddito Isee inferiore a 12 mila euro annui.

Sul sito dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo sono stati pubblicati l’elenco dei beneficiari – tra le associazioni che avevano presentato istanza nel 2025 – e l’avviso ufficiale che stabilisce le modalità di erogazione dei contributi. Il voucher potrà essere utilizzato per la partecipazione a corsi e attività organizzati tra il 1° settembre 2026 e il 30 aprile 2027, coprendo così l’intera stagione sportiva. Per l’anno finanziario 2026-2027 l’autorizzazione di spesa complessiva ammonta a circa 6 milioni di euro, per un importo totale destinato alle associazioni pari a 456.751,74 euro.

Le parole dell’assessore Amata

“Con la pubblicazione di questo avviso e del relativo elenco delle strutture sportive, manteniamo in piena e costante condivisione con il mondo sportivo un impegno fondamentale nei confronti dei nostri giovani e delle loro famiglie”, ha dichiarato l’assessore regionale Elvira Amata. “Lo sport non è solo agonismo, ma è aggregazione, prevenzione e inclusione sociale. Investire sui voucher significa investire sul futuro della nostra comunità, offrendo ai giovani l’opportunità di crescere sani, disciplinati e uniti dai valori positivi che solo lo sport riesce a trasmettere”.

Chi gestisce i corsi

Le attività saranno gestite dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) regolarmente affiliate a federazioni sportive nazionali o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Chi ne potrà beneficiare nel territorio di Siracusa

Tra le realtà sportive siracusane incluse nell’elenco figurano, tra le altre: Palombella Avola, ASD Milone Siracusa, ASD Pallamano Aretusa Siracusa, ASD Avola Basket, ASD Trinacria Tre Regioni, ASD Nuovo Circolo Tennis Augusta, ASD Real Palazzolo, ASD TC Match Ball Siracusa, ASD Real Sortino, ASD Anthony Pilli Boxing Team (Francofonte), ASD Climiti Karate Shotokan Mannuccia (Solarino), ASD Sportland 2000 (Augusta), SSD Gruppo Roccia Siracusa, Pol. D. La Pinetina Città di Rosolini, ASD Siracusa Tennis Lab, ASD Syrako Rugby Club Siracusa, ASD Eurialo Volley Siracusa, ASD Padel Zone Siracusa, ASD Olympus (Floridia), ASD G.S. Trinacria 3 Regioni (Floridia), ASD Accademia Calcio Avola, ASD Polisportiva Augusta, SSD Athon SSD, SSD Padel Club Augusta, ASD Polisportiva Akrai (Palazzolo), ASD Real Pachino, ASD Holimpia Siracusa 1984, ASD Equitazione Siracusana, S.S.D. RG (Siracusa), Team Tramontana (Francofonte), GSD Medea Twirling (Siracusa), ASD Avola Basket and Life Academy, ARL Sun Club Siracusa, ASD Pol. Atletica Hybla (Melilli), ASD Pro Sport Melilli, ASD Atletica Avola, ASD Bulldog Basket Carlentini, Zuleima Basket Noto, ASD 100% Fighter (Floridia), ASD Judo Futura Club Siracusa, ASD Siracusa Academy Cycling, ASD Siracusa Basket, ASD C.C. Ortigia 1928, ASD Ginnastica Hobby Sport (Floridia), APD Melilli, ASDC Choreia (Augusta), AGEMUS Polisportive Giovanili Salesiane (Noto), ASD Arcobaleno Siracusa, ASD Centro Arti Marziali Avola, ASD Città di Melilli, ASD Polisportiva San Sebastiano (Melilli), ASD Karate Avola, ASD Melilli Warriors, ASD Team Bike Siracusa, ASD Basket Lions Leontinoi, ASD La Fenice Basket (Priolo), APD Sortino, ASD Futsal Lentini, A.S. Thapsos Priolo, ASD Atletica Avola, ASD Tennis Club Siracusa, ASD Angelo Custode (Priolo), ASD Siracusa Atletica, ASD Club Excelsior (Sortino), ASD Aretusa 94, Pol. D. Virtus Avola, Pol. Dil. Fitness Club Solarino, ASD Circolo Tennis Farina (Siracusa), ASD Pallavolo Augusta, ASD Tiger Karate Shotokan Siracusa, ASD Big Master (Floridia), ASD Circolo Damistico “Paolo Ciarcià” (Canicattini), ASD Il Sorriso (Priolo), ASD Ritmo Latino (Sortino), Climiti Karate (Solarino), Tramontana Team (Francofonte), Pattinatori Canicattinesi, Dancing (Rosolini), Ginnastica Hobby Sport (Floridia), KMNA Maga National Academy (Floridia), Lentini Soccer School, Accademia K. Bartolo (Pachino), Gruppo Vela LNI (Siracusa), Danza e Danza SSD ARL (Siracusa), Azzurra Francofonte, Atletico Francofonte, Team Karate Scatà (Pachino), Pro Players (Siracusa), Tennis Tavolo Vigaro (Siracusa), ASCI Canicattini, Aurora Volley (Siracusa), CASLS Free Diving (Siracusa), Club Excelsior (Sortino), Crossgym Priolo, Fitness Giusy Center (Francofonte), Free Time (Augusta), Sun Club (Siracusa), Centro Tennis Siracusa, ASD Danza Ikonos (Siracusa), ASD Centro Arti Marziali (Avola), APD Azzurra Priolo, ASD Centro Sportivo Siracusano, ASD Angelo Custode (Priolo), ASD Pattinatori Canicattinesi, ASD Climiti Karate Shotokan Mannuccia (Solarino), ASD Padel Club (Siracusa), ASD Judo Karate Club (Avola), APD Sortino, ASD Pugilistica Dresda Siracusa, ASD Centro Sportivo Siracusano, ASD Ortigia Academy, ASD Hybla Volley (Ferla), ASD Volley Pachino, ASD Aldo Marcozzi, ASD Scacchistica “Vincenzo Scollo”, ASD Pol. Rosolini, P.G. Frassati, ASD Pugilistica Vincenzo Rossitto, ASD Club Excelsior, ASD Generation Dance & Fitness, ASD Atletica Avola, ASD Sporting Club Nipa, ASD Sporting Club Pattinaggio Priolo, ASD Agemus, ASD I Falchi dello Sport, ASD Eagle, Too Much Club (Palazzolo) e Club Scherma Siracusa.