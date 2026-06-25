Sport, Amicizia e Fair Play: il Basket Camp 2026 della CorAnt Rosolini fa centro al Borgo Rio Favara

Si è conclusa nelle scorse ore, in un clima di straordinario entusiasmo e commozione, l’edizione 2026 del Basket Camp targato CorAnt Basket Rosolini. Tre giorni intensissimi, dal 22 al 24 giugno, che hanno visto la splendida cornice del Borgo Rio Favara Resort di Ispica trasformarsi nel quartier generale di un’esperienza sportiva e umana indimenticabile per ben 29 giovani atleti delle categorie Under 14, Under 15 e Under 16.

Organizzato con passione e competenza dai coach Antonio e Cory, il camp di quest’anno si è presentato con tantissime novità, prima fra tutte l’introduzione di nuove discipline e l’istituzione di premi speciali. L’impronta voluta dallo staff tecnico è stata chiara fin da subito: permettere ai ragazzi di sperimentarsi non solo nella pallacanestro, ma in un contesto multisportivo a 360 gradi, dove il confronto su diversi fronti e il fair play rappresentano i veri fari della crescita personale e atletica.

Durante le tre giornate, i ragazzi si sono cimentati in sfide ad altissimo tasso di adrenalina: dalla durissima gara di Swim Run sulla spiaggia dorata del Lido Otello, al torneo di Tennis in doppio, passando per il classico torneo di Calcetto, fino ad arrivare alla gara di tiro e all’attesissimo torneo di basket 4 contro 4 “The Best Player”.

Non sono mancati, inoltre, i momenti di puro svago e relax a bordo piscina e sulla spiaggia, tra partite di rugby, racchettoni, bocce, beach volley, frisbee e beach basket.

Al di là dei risultati sul campo, l’aspetto più bello di questa edizione è stato l’atteggiamento dei partecipanti. Il gruppo è apparso straordinariamente coeso: tutti i 29 atleti si sono distinti per un comportamento esemplare, fatto di educazione, rispetto reciproco e solidarietà. Nei momenti di fatica o durante le gare più accese, è stato emozionante vedere come i ragazzi si incitassero a vicenda, dimostrando che si può essere avversari in campo senza smettere mai di essere amici e compagni di squadra.

A suggellare questa magica atmosfera è stato il suggestivo bagno di mezzanotte al chiaro di luna, svoltosi la sera del 23 giugno: un momento di gioia pura che i ragazzi custodiranno a lungo nei loro ricordi.

La cerimonia di chiusura ha visto la straordinaria e calorosa partecipazione dei genitori, accorsi al resort per riabbracciare i ragazzi e assistere alle premiazioni. Ogni singolo atleta ha ricevuto un meritato trofeo di partecipazione per l’impegno profuso. Successivamente, sono stati consegnati i premi per le singole discipline:

￼- Gara di Swim Run (Lido Otello):

￼ Categoria Under 14: Riccardo Denaro.

￼ Categoria Under 16: Simone Calvo.

￼ Categoria Under 15 Femminile: Dedia Caschetto.

￼- Torneo di Tennis in Doppio:

￼ Categoria Under 14: La coppia d’oro formata da Riccardo Denaro e Leonardo Franzò.

￼ Categoria Under 16 Mista: Vittoria di carattere per la coppia Simone Calvo e Salvatrice Giannone.

￼- Torneo di Calcetto:

￼ Trionfo per il team composto da: Simone Calvo, Alessandra Zota, Mattia Di Rosolini, Giuseppe Spatola, Marco Mura, Riccardo Denaro e Vittorio Tafaro.

￼- Torneo di Basket 4vs4 “The Best Player”:

￼ Categoria Under 14: Sul gradino più alto del podio sale il roster composto da Marco Mura, Pietro Martorina, Riccardo Denaro e Lorenzo Macauda.

￼ Categoria Under 16 Mista: Vittoria di misura per il team che, grazie a una straordinaria intesa collettiva e a canestri decisivi nei secondi finali, ha saputo conquistare il titolo tra gli applausi del pubblico.

￼- Trofeo “Miglior Tiratore” (Gara di Tiro):

￼ Categoria Under 14: Armando Lupo.

￼ Categoria Under 15 Femminile: Salvatrice Giannone.

￼ Categoria Under 16 Maschile: Leonardo Franzò.

Al termine della consegna dei premi, i coach Antonio e Cory hanno preso la parola per esprimere tutta la loro profonda gratitudine verso le famiglie, il cui costante supporto rende possibile la realizzazione di questi grandi progetti di crescita sportiva.

La manifestazione si è conclusa nel migliore dei modi, tra abbracci, foto ricordo e sorrisi stampati sui volti di grandi e piccini. I coach, visibilmente stanchi ma colmi di orgoglio e soddisfazione, augurano a tutti una buona estate, pronti a ricaricare le pile in vista della prossima avventura targata CorAnt Basket Rosolini!