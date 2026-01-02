Sport e tradizione nel docufilm sul Palio e sulla Coppa Ascensione di Floridia: domani la proiezione

La corsa dei cavalli e quella delle biciclette. L’ippica e il ciclismo come filo conduttore di una storia lunga oltre seicento anni. È questo il cuore del docufilm prodotto da Digitrend, dedicato al Palio dell’Ascensione e alla Coppa Ascensione di Floridia: due manifestazioni sportive che rappresentano l’anima più autentica della Festa dell’Ascensione, che si svolge a maggio nella città siracusana.

Il documentario – scritto dai giornalisti Fabio Bologna e Daniele Ditta, con la consulenza storica di Salvatore Sequenzia, e diretto da Roberto Tedesco – è stato realizzato con il contributo dell’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e con il patrocinio Comune di Floridia. Sabato 3 gennaio, alle ore 18, è prevista la proiezione nella sala conferenze del Centro Servizi di Floridia. Presenti, il Sindaco di Floridia, Marco Carianni, l’Assessore allo Sport Serena Spada e l’Assessore Luca Brunetti ed i vertici della Federazione Ciclistica Regionale, con in testa il Presidente Diego Guardì, il Responsabile della Struttura Tecnica Fabrizio Cavaliere e Responsabile del Settore Sicurezza Salvo Muratore.

Ogni anno, nel mese di maggio, in occasione della Domenica dell’Ascensione, Floridia si veste a festa. Il significato religioso legato alla Salita al cielo di Gesù Cristo s’intreccia con due eventi sportivi ormai storici. Da un lato il Palio dell’Ascensione, gara ippica che affonda le proprie radici nel 1461, quando don Valor de Perno – primo barone di Floridia – riuscì a domare uno stallone rimasto indomito per dieci anni. Dall’altro la Coppa Ascensione, la corsa dilettantistica di ciclismo più antica d’Italia, una vera “classicissima” che nel 2025 ha celebrato la 102esima edizione. Iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (Reis), la Coppa Ascensione è oggi candidata a diventare evento sportivo di interesse internazionale, al pari di altre grandi manifestazioni isolane come la Targa Florio, la più antica corsa automobilistica d’Europa.

Sport e tradizione attirano ogni anno migliaia di appassionati e turisti da tutta la Sicilia, favorendo anche il ritorno degli emigrati floridiani in coincidenza con la festa religiosa. Comunicare tutto questo attraverso un documentario – destinato a circuiti e festival dell’audiovisivo – significa rendere accessibile alla collettività un patrimonio immateriale di straordinario valore.

Il progetto, che ha ottenuto il sostegno di Federciclismo, si pone l’obiettivo di raccontare Floridia come comunità viva, capace di trasformare la propria storia in una leva culturale, sportiva e turistica.