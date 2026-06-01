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Sport, inclusione e valori: grande partecipazione all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giarracà” di Siracusa

Al Campo Sportivo “Franco Bianchino” protagonista anche l’ASD Ortigia di canottaggio

Al Campo Sportivo “Franco Bianchino” protagonista anche l’ASD Ortigia di canottaggio

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L’iniziativa, svoltasi in un clima di entusiasmo e partecipazione, ha coinvolto numerosi alunni, docenti e famiglie, offrendo ai giovani l’opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport, quale Canottaggio, Basket, Atletica, Volley, Tennis e Pallamano, attraverso dimostrazioni pratiche, attività informative e momenti di confronto con gli atleti e i tecnici delle società siracusane.

L’Ortigia di Canottaggio, da anni punto di riferimento del panorama remiero aretuseo, ha messo a disposizione la propria esperienza per trasmettere ai ragazzi l’importanza dell’impegno, del rispetto delle regole e del lavoro sia individuale che di squadra, principi fondamentali sia nello sport che nella vita quotidiana. La dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giarraca” nella persona della Dirigente scolastica Prof.ssa Domenica Nucifora e della docente Alessia Flaccomio, hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la collaborazione tra scuola e realtà sportive del territorio rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita educativa e sociale delle nuove generazioni. L’incontro si è concluso con grande entusiasmo da parte degli studenti, molti dei quali hanno manifestato il desiderio di approfondire la disciplina del canottaggio e di intraprendere un percorso sportivo all’interno della ASD Ortigia.

“Una manifestazione che ha confermato ancora una volta il valore dello sport – ha dichiarato il presidente dell’Ortigia Chessari –come veicolo di inclusione, educazione e sana socialità.”


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