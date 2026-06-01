Sport, inclusione e valori: grande partecipazione all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giarracà” di Siracusa

L’iniziativa, svoltasi in un clima di entusiasmo e partecipazione, ha coinvolto numerosi alunni, docenti e famiglie, offrendo ai giovani l’opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport, quale Canottaggio, Basket, Atletica, Volley, Tennis e Pallamano, attraverso dimostrazioni pratiche, attività informative e momenti di confronto con gli atleti e i tecnici delle società siracusane.

L’Ortigia di Canottaggio, da anni punto di riferimento del panorama remiero aretuseo, ha messo a disposizione la propria esperienza per trasmettere ai ragazzi l’importanza dell’impegno, del rispetto delle regole e del lavoro sia individuale che di squadra, principi fondamentali sia nello sport che nella vita quotidiana. La dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giarraca” nella persona della Dirigente scolastica Prof.ssa Domenica Nucifora e della docente Alessia Flaccomio, hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la collaborazione tra scuola e realtà sportive del territorio rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita educativa e sociale delle nuove generazioni. L’incontro si è concluso con grande entusiasmo da parte degli studenti, molti dei quali hanno manifestato il desiderio di approfondire la disciplina del canottaggio e di intraprendere un percorso sportivo all’interno della ASD Ortigia.

“Una manifestazione che ha confermato ancora una volta il valore dello sport – ha dichiarato il presidente dell’Ortigia Chessari –come veicolo di inclusione, educazione e sana socialità.”