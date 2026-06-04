Sport, salute e prevenzione: al Talete l’infopoint del Centro Gestionale Screening dell’Asp di Siracusa

Nella mattinata di sabato 6 giugno, la terrazza del parcheggio Talete a Siracusa, in occasione della prima edizione della “Syragon Cup”, il torneo di minibasket giovanile in programma dal 5 al 7 giugno, ospiterà un infopoint del Centro Gestionale Screening dell’Azienda sanitaria aretusea dedicato alla prevenzione oncologica gratuita.

Gli operatori del Centro Screening, presenti tra gli altri la responsabile Sabina Malignaggi e la ginecologa colposcopista Elisabetta Caracò, impegnata anche in veste di presidente dell’associazione di basket e di organizzatrice dell’evento— saranno a disposizione dei cittadini per illustrare e facilitare l’accesso ai percorsi di diagnosi precoce.

Il personale provvederà alla distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon-retto (destinato a donne e uomini dai 50 ai 69 anni). Sarà inoltre possibile effettuare prenotazioni dirette per le mammografie (screening del tumore della mammella, per donne dai 50 ai 69 anni) e per il Pap Test/HPV Test (screening del tumore della cervice uterina, per donne dai 25 ai 64 anni).

L’obiettivo dell’iniziativa è sfruttare un momento di aggregazione sportiva per ricordare ad adulti e famiglie l’importanza della prevenzione.