Sport, solidarietà e memoria: Siracusa in acqua per “Una bracciata per il Madagascar”

Un pomeriggio di sport, emozioni e solidarietà quello in programma sabato 27 settembre, alla piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport di Siracusa. L’iniziativa, intitolata “Una bracciata per il Madagascar”, è promossa dal Rotary Club Siracusa in collaborazione con il Circolo Canottieri Ortigia 1928, Panathlon International e Coni.

L’obiettivo è concreto e ambizioso: raccogliere fondi per sostenere la Missione di Itaosy, nei pressi di Antananarivo, in Madagascar, dove si stanno realizzando scuole, pozzi e attrezzature mediche in una delle aree più disagiate del Paese africano.

Il cuore dell’iniziativa sarà la nuotata collettiva e libera, aperta a tutti, in programma dalle 14.30 alle 16.30 nella piscina Caldarella. Chiunque potrà partecipare, anche con una sola vasca o semplicemente con un gesto simbolico, versando un contributo a offerta libera che sarà interamente destinato alla missione.

“Basta poco per fare del bene – ha spiegato l’avvocato e promotore dell’evento Valerio Vancheri – ognuno con le proprie possibilità. È un modo per dare un’opportunità a bambini che non hanno mai visto un paio di scarpe e che costruiscono i loro giochi con i rifiuti. Grazie all’istruzione, come diceva Nelson Mandela, si può cambiare il proprio destino”.

Il pomeriggio proseguirà con un ricco programma di esibizioni: nuoto artistico a cura della Siracusa Syncro; partite dimostrative di pallanuoto giovanile con i ragazzi del vivaio Ortigia, dell’Academy e dell’Aquatic; presentazione ufficiale delle squadre Ortigia A1 e Ortigia Academy A2 per la stagione 2025/26 e sopratutto tanta beneficenza.

L’evento sarà anche l’occasione per un momento di memoria e affetto: il ricordo di Paolo Caldarella, nel 32° anniversario della sua scomparsa, e quello di Romolo Parodi, ex allenatore e figura storica dell’Ortigia, venuto a mancare lo scorso febbraio. Alla cerimonia parteciperanno i familiari e il CT della Nazionale italiana, Sandro Campagna.

Al termine delle attività in acqua, il ricavato della raccolta fondi verrà consegnato ufficialmente ai rappresentanti degli enti promotori. Un gesto che unirà idealmente la città di Siracusa a quella lontana comunità del Madagascar.

La macchina organizzativa si è messa in moto da settimane, coinvolgendo società sportive, associazioni, club service e semplici cittadini. “Abbiamo ricevuto tantissime adesioni – ha raccontato con un pizzico di commozione Vancheri –. Siracusa sa esprimere eccellenze nello sport e nella cultura, ma anche un grande cuore. E questa volta lo sta dimostrando con entusiasmo”.

Il pomeriggio di sport e solidarietà prenderà il via alle 14.30 con due ore dedicata alla nuotata collettiva aperta a tutti, successivamente (dalle 16.30 alle 17.30) si passerà all’esibizione di nuoto sincronizzato e alle esibizioni delle formazioni di pallanuoto giovanile, infine dalle 17.30 alle 18.30 si terrà la cerimonia di consegna del ricavato, il ricordo di Paolo Caldarella e Romolo Parodi, e in chiusura gara amichevole a ranghi misti tra Ortigia A1 e Ortigia Academy A2.

Un appuntamento che si preannuncia come una vera festa per la città: unire la passione per lo sport alla solidarietà, ricordando chi ha fatto grande la pallanuoto siracusana e guardando al futuro con un messaggio di speranza che parte proprio dall’acqua.