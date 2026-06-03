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Servizi itineranti

Sportello itinerante dei servizi demografici del Comune di Siracusa, ecco le tappe di giugno

Il prossimo appuntamento sarà domani (4 giugno), quando lo sportello mobile stazionerà all’Arenella, nel cosiddetto “piazzale del Samoha” dalle ore 9 alle 12

Lo sportello itinerante del Comune di Siracusa

Il prossimo appuntamento sarà domani (4 giugno), quando lo sportello mobile stazionerà all’Arenella, nel cosiddetto “piazzale del Samoha” dalle ore 9 alle 12

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È stato deciso il calendario, per il mese di giugno, dello Sportello polivalente digitale, il camper attrezzato che periodicamente si sposta nel territorio per consentire ai cittadini di accedere, vicino a casa, ai servizi del settore Demografico.

Il prossimo appuntamento sarà domani (4 giugno), quando lo sportello mobile stazionerà all’Arenella, nel cosiddetto “piazzale del Samoha” dalle ore 9 alle 12. Sempre nelle stesse ore, il camper sarà giorno 9 a Tivoli, in traversa Papeo 10; il 16 a Ognina, nel piazzale adiacente alla caserma della Guardia di Finanza; il 23 in via Barresi e il 30 giugno in piazza Santa Lucia.

Nato con l’obiettivo di accorciare le distanze tra cittadinanza e Amministrazione, il mezzo è in condizione di connettersi alle banche dati nazionali e di erogare servizi in tempo reale. Lo Sportello è gestito da personale dell’Anagrafe e dello Stato civile e consente ai cittadini di richiedere il rilascio di certificati, l’emissione della carta d’identità elettronica; il rilascio gratuito dello SPID, l’autenticazione di copia e di firma e la dichiarazione di cambio di residenza.


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