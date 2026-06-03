Sportello itinerante dei servizi demografici del Comune di Siracusa, ecco le tappe di giugno

È stato deciso il calendario, per il mese di giugno, dello Sportello polivalente digitale, il camper attrezzato che periodicamente si sposta nel territorio per consentire ai cittadini di accedere, vicino a casa, ai servizi del settore Demografico.

Il prossimo appuntamento sarà domani (4 giugno), quando lo sportello mobile stazionerà all’Arenella, nel cosiddetto “piazzale del Samoha” dalle ore 9 alle 12. Sempre nelle stesse ore, il camper sarà giorno 9 a Tivoli, in traversa Papeo 10; il 16 a Ognina, nel piazzale adiacente alla caserma della Guardia di Finanza; il 23 in via Barresi e il 30 giugno in piazza Santa Lucia.

Nato con l’obiettivo di accorciare le distanze tra cittadinanza e Amministrazione, il mezzo è in condizione di connettersi alle banche dati nazionali e di erogare servizi in tempo reale. Lo Sportello è gestito da personale dell’Anagrafe e dello Stato civile e consente ai cittadini di richiedere il rilascio di certificati, l’emissione della carta d’identità elettronica; il rilascio gratuito dello SPID, l’autenticazione di copia e di firma e la dichiarazione di cambio di residenza.