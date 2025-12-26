Spreco alimentare a Natale: 500mila tonnellate di cibo buttate e fino a 80 euro persi per famiglia

Spreco alimentare a Natale, un fenomeno che ogni anno pesa sulle famiglie italiane sia dal punto di vista economico che ambientale. Secondo Assoutenti, durante le festività natalizie finiranno nella spazzatura oltre 500mila tonnellate di cibo, con una perdita che può arrivare fino a 80 euro a famiglia.

Tra il cenone della Vigilia, il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano, milioni di italiani acquistano quantità di cibo superiori al necessario. Il risultato è un enorme spreco alimentare, causato da acquisti eccessivi, scarsa pianificazione dei pasti e mancato riutilizzo degli avanzi.

I cibi più sprecati durante le feste

Assoutenti segnala che i prodotti più colpiti dallo spreco alimentare a Natale sono soprattutto quelli freschi. Frutta e verdura guidano la classifica, seguite da pane, pasta e pesce, spesso gettati via nonostante siano ancora perfettamente commestibili nei giorni successivi.

Alto anche lo spreco di prodotti tipici delle festività come panettoni, pandori e torroni, che potrebbero essere facilmente riutilizzati per nuove ricette dolci o salate. Non mancano infine le bevande, tra cui spumante, vino e bibite, spesso avanzate e non consumate.

Come ridurre lo spreco alimentare a Natale

“Si tratta di un malcostume che si ripresenta puntualmente ogni anno – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – e che oggi pesa ancora di più sulle famiglie a causa dell’aumento dei prezzi nel settore alimentare”.

Per contrastare lo spreco alimentare a Natale e salvaguardare il bilancio familiare, Assoutenti invita a: fare acquisti mirati, basati sul numero reale degli ospiti; evitare porzioni eccessive durante pranzi e cenoni; riutilizzare gli avanzi, trasformandoli in nuovi piatti nei giorni successivi alle feste; conservare correttamente i cibi per allungarne la durata.

Ridurre lo spreco alimentare a Natale non significa rinunciare alla tradizione, ma festeggiare in modo più consapevole, risparmiando denaro e rispettando l’ambiente.