“Sprigiona il tuo cuore”: a Siracusa e Ragusa i laboratori per ricostruire i legami affettivi

Un cuore non si aggiusta solo a parole. A volte servono piccoli gesti, semplici, ma concreti. Ecco il senso dei laboratori “Oltre le mura. Unire le distanze, costruire legami… un mattoncino alla volta”, che, dal 4 ottobre prossimo, avranno avvio a Siracusa e Vittoria nell’ambito del progetto “Sprigiona il tuo cuore”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I laboratori, organizzati dall’ Associazione di Promozione Sociale Heart4Children, partner del Gruppo Lego, con la collaborazione di Fondazione San Giovanni Battista e Fondazione Comunità Val di Noto, rappresentano un passo ludico, ma significativo, verso la ricostruzione di relazioni affettive, fondamentali all’interno del legame genitori-figli, fulcro del progetto. Così i mattoncini da costruzione diventano molto più di un gioco: diventano strumenti di rinascita. Ogni pezzo che si incastra è un atto di fiducia, ogni creazione condivisa è un passo verso un rapporto che si ricompone. Non semplici architetture di fantasia, ma ponti d’affetto tra genitori e figli.

“Questi laboratori sono un dono di vicinanza: per i bambini, un modo per ritrovare la presenza di un genitore; il modo di farsi accanto anche nel silenzio. Un mattoncino dopo l’altro, nasce la speranza di un legame che si ricompone”, ha evidenziato Enrico Facco, presidente dell’associazione di Promozione Sociale Heart4Children.

“Per noi è una sfida educativa ed emotiva di grande valore – ha aggiunto Renato Meli, Presidente della Fondazione San Giovanni Battista – questi laboratori offrono ai bambini e ai genitori la possibilità di riscoprirsi insieme. Non è solo un gioco, ma un’esperienza capace di generare fiducia, ascolto e nuovi inizi”.

I laboratori divengono, dunque, veri e propri spazi educativi e relazionali dove l’attività con i mattoncini da costruzione assume un valore psicopedagogico profondo: stimola la creatività, favorisce la cooperazione e, soprattutto, diviene il simbolo di un legame che rinasce.

“Sprigiona il tuo cuore significa proprio questo: aprire spazi di libertà interiore, rinnovare fiducia, restituire valore alle relazioni – ha sottolineato Don Gianni Donzello, presidente della Fondazione Comunità Val di Noto – questi laboratori mostrano come il gioco possa farsi metafora potente: costruendo, si impara a ricostruire. E ciò che si ricostruisce non è un semplice oggetto, ma la bellezza di un rapporto che torna a vivere”.