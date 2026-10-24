SRR commissariata: torna Cocco, nuovo incarico per lui. Gara da 160 milioni a rischio

Attualità · Rifiuti

Un appalto da circa 160 milioni di euro, un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e una società consortile rimasta senza il proprio consiglio di amministrazione. È questo il quadro che ha spinto la Regione Siciliana a commissariare la SRR ATO Siracusa Provincia, nominando Giovanni Cocco commissario straordinario per garantire la continuità del servizio rifiuti.

A ricostruire la vicenda è il decreto firmato dall’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni. Il provvedimento chiarisce che, dopo le dimissioni di tutti i componenti, il consiglio di amministrazione è decaduto, continuando a operare in regime di prorogatio soltanto per gli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.

Il primo a dimettersi era stato il presidente Emanuele Fortunato, il 31 luglio 2026, proprio nel giorno in cui il Consiglio comunale di Siracusa affrontava la questione del possibile conflitto di interessi legato al suo doppio ruolo di dirigente comunale e presidente della SRR. Una vicenda sulla quale il segretario generale del Comune aveva chiesto un parere all’Anac. Nelle settimane successive sono arrivate anche le dimissioni degli altri amministratori, senza che si riuscisse a ricostituire il CdA.

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Lo stallo rischia di compromettere l’avvio della gara per il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Siracusa, dal valore stimato di circa 160 milioni di euro. L’attuale contratto scadrà il 30 giugno 2027, ma prima del nuovo affidamento occorrerà completare diversi passaggi: dall’eventuale aggiornamento del Piano d’Ambito alla scelta della modalità di gestione, dall’asseverazione del Piano economico-finanziario alla progettazione del servizio, fino alla gara e al subentro del nuovo operatore.

A sollecitare l’intervento della Regione è stato proprio il Comune di Siracusa. Con una nota del 22 settembre, il direttore generale dell’ente ha segnalato il rischio che la paralisi della SRR potesse pregiudicare la procedura di affidamento. Secondo l’assessorato, i tempi sono già particolarmente stretti e ulteriori ritardi potrebbero rendere necessario il ricorso a proroghe non programmate o ad altri strumenti emergenziali, con possibili conseguenze sulla continuità del servizio.

Da qui la nomina di Giovanni Cocco, dipendente della Regione Siciliana al Dipartimento degli Enti locali e figura già nota nel panorama amministrativo siracusano per i numerosi incarichi commissariali. A Siracusa si è occupato del Piano delle farmacie ed è intervenuto sul bilancio del Libero Consorzio; in provincia ha ricoperto incarichi a Pachino e, più recentemente, a Francofonte dopo lo scioglimento del Consiglio comunale. Alla SRR dovrà ora esercitare i poteri sostitutivi necessari a superare lo stallo amministrativo.

La priorità è adesso rimettere in moto la SRR e consentire l’avvio della nuova gara. La scadenza del 30 giugno 2027 si avvicina e, secondo la Regione, ogni ulteriore ritardo aumenta il rischio di dover ricorrere a soluzioni straordinarie per garantire un servizio pubblico essenziale.