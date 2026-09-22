SS114, lavori tra Priolo e Siracusa: restringimenti dal 23 settembre al 16 ottobre

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Lavori e restringimenti lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula” tra Priolo Gargallo e Siracusa. Da mercoledì 23 settembre Anas avvierà gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione nel tratto compreso tra il km 140,000 e il km 154,450, per un’estensione complessiva di circa 14,5 chilometri.

Il punto di partenza dei lavori ricade nell’area di Priolo Gargallo: la progressiva compresa tra il km 140 e il km 144,800 è infatti individuata in documentazione ufficiale regionale come ricadente nei pressi del territorio comunale priolese. (⁠ARS Sicilia) Il tratto indicato da Anas prosegue quindi verso sud, lungo l’asse della SS114 in direzione dell’area nord di Siracusa. La documentazione della Regione individua inoltre il km 154,600 come limite finale di precedenti interventi sulla SS114, sostanzialmente coincidente con l’estremo indicato per i lavori attuali. (⁠Regione Sicilia)

A partire dalle 6 di mercoledì 23 settembre saranno istituiti restringimenti di carreggiata su tratti saltuari e in entrambe le direzioni. A seconda dell’avanzamento del cantiere potranno essere interessate la corsia di emergenza, quella di marcia oppure quella di sorpasso.

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Le limitazioni resteranno in vigore fino alle 24 del 16 ottobre, ma non saranno applicate nei giorni festivi e prefestivi.

Non si tratterà, dunque, di un unico restringimento continuo per tutti i 14,5 chilometri: i cantieri interesseranno progressivamente diversi punti della statale in funzione dell’avanzamento degli interventi sulla pavimentazione.