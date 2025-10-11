Ss124, nuovo tavolo tecnico in Prefettura a Siracusa: in arrivo bande rumorose e dispositivi di rallentamento

A seguito del primo incontro e del successivo sopralluogo istituzionale effettuato lungo la SS 124, con la partecipazione dei Comuni interessati, dell’ANAS, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e della Polizia Provinciale, il Prefetto di Siracusa Chiara Armenia ha convocato e coordinato un ulteriore riunione del tavolo tecnico dedicato alla sicurezza stradale sull’arteria.

All’incontro, tenutosi in Prefettura, erano presenti i sindaci dei Comuni di Buccheri e Buscemi, insieme al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, oltre ai rappresentanti dell’ANAS e della Polizia Provinciale.

Durante la riunione sono state condivise e definite soluzioni tecniche mirate a rendere più sicura la viabilità lungo il tratto della SS 124 che interessa i comuni di Buccheri, Buscemi e Palazzolo Acreide.

Tra le misure concordate figurano l’installazione di bande rumorose e di dispositivi di rallentamento della velocità, oltre all’adozione da parte dei Comuni di misuratori elettronici che favoriranno un’andatura più prudente, anche attraverso eventuali sanzioni nei casi previsti.

Il tavolo tecnico si è aggiornato per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi e la verifica dei risultati delle prime misure.

A nome degli enti locali coinvolti, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha espresso un sentito ringraziamento al Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia per la solerzia, la disponibilità e il prezioso coordinamento, che hanno consentito di avviare un percorso concreto per migliorare la sicurezza della nostra viabilità.