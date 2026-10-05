SST Cinofili Archimede di Siracusa al raduno per il 50° del terremoto del Friuli

Attualità · PROTEZIONE CIVILE

Una rappresentanza dell’associazione SST Cinofili Archimede di Siracusa ha preso parte al raduno interregionale per le celebrazioni del 50° anniversario del terremoto del Friuli. L’evento rappresenta uno spaccato fondamentale della storia nazionale: fu proprio dalla grande risposta solidaristica ed emergenziale del 1976 che prese forma e struttura il moderno sistema della Protezione Civile italiana.

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All’appuntamento commemorativo hanno partecipato i volontari siracusani Claudio Onorato e Chiara Lena, che al rientro dalla missione hanno espresso profonda gratitudine verso le istituzioni regionali e nazionali.

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“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al DRPC (Dipartimento Regionale della Protezione Civile) e in particolare al Direttore Generale Salvo Cocina per l’opportunità concesseci – dichiarano Claudio Onorato e Chiara Lena -. Un grazie va anche al Ministro Nello Musumeci per le parole di stima ed encomio spese verso tutti i volontari e verso il valore del sistema di Protezione Civile“.

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Per i due volontari dell’associazione aretusea, l’esperienza in terra friulana ha rappresentato un momento di forte coesione ed enorme valore umano. “In Friuli non abbiamo visto le singole associazioni o le differenti provenienze territoriali – sottolineano Claudio e Chiara -, abbiamo visto soltanto divise di colori diversi unite sotto un’unica grande bandiera: quella della Protezione Civile. Un’organizzazione che ha come unico scopo fondamentale quello di aiutare chi si trova nel bisogno, ricevendo in cambio il dono più grande: un semplice sorriso”.

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L’impegno e la presenza della SST Cinofili Archimede a questa ricorrenza storica confermano l’importanza del volontariato specializzato siciliano nel panorama dei soccorsi nazionali.