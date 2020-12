Stabile il numero dei positivi al Covid 19 in Sicilia, aumentano i guariti

Stabile il numero dei positivi al Covid 19 in Sicilia. Dopo i 1.059 di ieri, oggi come emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute si torna per un pelo sotto quota mille. Per l’esattezza 999. Il tutto a fronte di 9.534 tamponi processati.

Sull’isola al momento si contano 1.280 persone ricoverate con sintomi e 197 in terapia intensiva per un totale di 1.477 ospedalizzati (ieri erano 1.539). Nelle ultime 24 ore si registrano 28 decessi mentre il numero dei guariti è di 1.530. In Sicilia si contano attualmente 36.410 positivi.

I nuovi casi nelle varie province siciliane sono così distribuiti: Siracusa 53, Catania 450, Palermo 274, Messina 118, Ragusa 18, Trapani 25, Agrigento 18, Caltanissetta 21 ed Enna 22.