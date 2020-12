Stabili i casi di Covid in Sicilia e in provincia di Siracusa

In Sicilia 650 nuovi casi Covid che fanno salire gli attuali positivi a 33.246: 1.064 ricoverati con sintomi, 175 in terapia intensiva (15 del giorno), uno in più rispetto a ieri, e 32.007 in isolamento domiciliare. Sono 2.326 i deceduti, 28 in più; 90.266 i casi totali, 54.694 i dimessi guariti (+543), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 5.693.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino riguardante la pandemia sul sito del ministero della Salute.

Nel resto dell’Isola i casi sono così suddivisi: Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.