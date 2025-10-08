Allo stadio per Catania-Siracusa con un coltello a serramanico, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un tifoso della Curva Sud trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre faceva accesso allo stadio. L’uomo, un catanese di 38 anni, è stato fermato dai poliziotti impegnati, unitamente agli stewards, nei controlli di sicurezza nell’area di prefiltraggio della “curva sud”, prima della partita Catania-Siracusa, valevole per il campionato di serie C, disputata domenica scorsa, 5 ottobre, allo stadio “Angelo Massimino”.

Il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello di tipo pattada sarda, nascosto all’interno del marsupio.

Il coltellino è stato poi recuperato e sequestrato dagli agenti della Digos che hanno provveduto a denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria ai sensi della normativa vigente che fa divieto di introdurre nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive fumogeni, petardi e ogni altro oggetto atto ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Inoltre, sulla base dell’istruttoria curata dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, in servizio allo stadio, il Questore di Catania ha emesso nei confronti del 38enne il provvedimento del D.A.Spo per la durata di 5 anni, in quanto l’uomo è risultato recidivo per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Per l’intera durata del provvedimento questorile, che gli è stato notificato in tempo reale, al tifoso daspato non è consentito accedere negli stadi ed assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Ancora una volta, l’intervento tempestivo della Polizia di Stato e gli accertamenti compiuti sul posto, direttamente all’interno dell’impianto sportivo, da parte degli agenti della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine hanno consentito di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in un contesto sportivo seguito da diverse persone.