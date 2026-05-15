Staffetta blu per l’autismo 2026: i “Figli delle Fate” di Angsa Siracusa coloreranno i canyon dell’Anapo

Sabato 16 maggio, domani, una colonna blu attraverserà la riserva dell’Anapo , i boschi e le forre prodotte dall’erosione del fiume che fanno da magnifico set per il sito archeologico di Pantalica.

Coordinate dai genitori dell’associazione “Figli delle Fate” 50 tra persone con autismo, genitori , accompagnatori e tutti indosseranno berretto e maglietta blu percorreranno i sentieri della riserva per 12 chilometri.

Il punto di raccolta è all’ingresso “Fusco”, lato comune di Sortino alle 9.15. “Partiremo da lì, come l’anno scorso – dicono i genitori dei ragazzi – sperando di ripetere l’esperienza emozionante di un’occasione di condivisione, gioia e di respiro attraverso un gesto semplice”.

Il filo blu colorerà i sentieri di aree naturali, parchi e riserve di tutte le Regioni italiane. La manifestazione è organizzata dalle Angsa locali con il supporto dell’associazione nazionale e si avvale del patrocinio dell’Anci, Associazione nazionale comuni italiani.

Ogni tappa è organizzata dai genitori e vuole unire i territori in un unico messaggio di consapevolezza della “realtà sfumata”. L’edizione 2026, si svolgerà da maggio a giugno, 16 le tappe programmate. L’appuntamento nella Valle dell’Anapo è il secondo in terra siciliana. In contemporanea infatti si terrà quello nel comune di Oliveri in provincia di Messina.

L’evento a carattere nazionale, siamo alla quinta edizione, si conferma potente veicolo di socialità per i ragazzi e le loro famiglie, coinvolge tutte le Regioni e rappresenta un momento di mobilitazione e visibilità delle Associazioni ANGSA in ambito locale e nazionale.

Con Staffetta blu le famiglie, rivendicano e conquistano spazi, affinché i diritti delle persone con autismo diventino realmente esigibili, rispettando identità e bisogni di ognuno.