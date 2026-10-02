Stalking e centri antiviolenza, la tesi di Chiara Rametta presentata a Siracusa

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Video · laurea magistrale

“La scelta di affrontare questo argomento nasce dall’esigenza di comprendere il fenomeno degli atti persecutori, caratterizzato da condotte subdole che si insinuano nella quotidianità della vittima fino a rendere labile il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è”. Comincia così la tesi “Il reato di atti persecutori: profili giuridici e criminologici. Il caso del Centro antiviolenza Ipazia di Siracusa”. Presentata oggi, venerdì 2 ottobre, alle 10 all’Urban Center di Siracusa.

L’autrice è Chiara Rametta, studentessa siracusana che il 5 marzo ha conseguito la laurea magistrale in Management della pubblica amministrazione al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania. La sua ricerca sarà approfondita nell’ambito di “La mia tesi per la città”, l’iniziativa promossa dal Comune di Siracusa e da Città Educativa.

All’incontro, moderato dal professore Enrico Lanza dell’Università di Catania, insieme all’autrice ci saranno il sindaco di Floridia Marco Carianni e l’avvocata Daniela La Runa, presidente del Cav Ipazia.

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Al centro della tesi c’è lo stalking, un fenomeno in costante aumento, che si diffonde in modo pervasivo e trasversale. È un reato introdotto da relativamente poco tempo, ma con radici in antiche dinamiche di controllo e di esercizio del potere, tipiche della violenza maschile sulle donne.

“Per noi operatrici del Cav Ipazia è stata un’emozione e un grande onore assistere alla discussione finale di questo studio -commenta l’avvocata La Runa – Non si limita ad approfondire lo stalking in ogni suo aspetto, ma restituisce centralità al lavoro dei centri antiviolenza di tutto il Paese. Lì opera personale formato in modo specifico per accogliere, assistere e sostenere le vittime delle diverse forme di violenza di genere”

Chi subisce violenza o stalking può chiamare il 1522, numero gratuito antiviolenza e antistalking, attivo 24 ore su 24.