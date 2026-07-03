Stan Lobotka in vacanza a Siracusa, selfie con un piccolo tifoso in Ortigia

Presenza “illustre” nel cuore di Ortigia, dove nelle ultime ore è stato avvistato il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, in vacanza insieme alla fidanzata Simona Leskovská.

Il giocatore slovacco sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Sicilia, tra le bellezze storiche e il mare della città di Siracusa, scegliendo proprio il centro storico di Ortigia come meta del soggiorno estivo.

Secondo quanto riferito, la coppia è stata riconosciuta da un piccolo tifoso. Il giovane non ha perso l’occasione e ha chiesto una foto ricordo: Lobotka si è mostrato disponibile e ha posato per un selfie, scatenando l’entusiasmo del ragazzo.

La presenza del centrocampista azzurro non è passata inosservata tra residenti e turisti, complice anche la notorietà della compagna, giornalista sportiva ed ex finalista di Miss Slovacchia 2023.

Un momento di svago e normalità per il giocatore del Napoli, che ha scelto la Sicilia come destinazione per qualche giorno di relax lontano dai ritmi della stagione calcistica.