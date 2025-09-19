Star Padel Floridia, quattro atleti giocheranno il Premier Padel di Dusseldorf

Lo Star Padel Floridia sarà ancora una volta protagonista sulla scena internazionale del padel. Quattro atleti tesserati con il circolo del presidente Massimo Stella rappresenteranno la Sicilia e l’Italia nel prestigioso Cupra Germany Premier Padel P2, il torneo senior del circuito internazionale che si svolgerà dal 20 settembre nella splendida cornice del Castello di Dusseldorf.

Nel tabellone principale della competizione che vedrà in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo ci saranno gli atleti dello Star, gli unici siciliani ad aver ottenuto il pass per sfidare i campioni e guadagnare punti importanti per la classifica personale.

Aurora Buscaino, atleta classe 2006, giocherà in coppia con la nazionale belga Noemi Sermant, mentre Leonardo Abbate (2002) sarà al fianco dell’argentino Rodrigo Tornielli. Giuseppe Fino (classe 2006) scenderà in campo con lo spagnolo Marc Lupon, e Stefano Indomenico (2008) avrà Daniele Catini come compagno. Fino, Abbate e Indomenico esordiranno sabato, Buscaino domenica.

Per i ragazzi dell’Accademia Star Padel – la più vincente in Italia a livello giovanile grazie al lavoro del maestro Adriano Sammatrice e del suo staff – sarà un’altra esperienza da annoverare in un percorso di crescita che ha permesso loro di misurarsi a livello nazionale e internazionale.

“La presenza di quattro nostri atleti in un torneo prestigioso come quello di Dusseldorf non solo riempie d’orgoglio il sottoscritto e il circolo, ma conferma come lo Star Padel Floridia sia ormai una realtà consolidata anche a livello internazionale – aggiunge Sammatrice -. Stefano Indomenico sarà il primo italiano nato nel 2008 a giocare un torneo del circuito Premier Padel, e gli altri ragazzi hanno già dimostrato di essere leader nelle categorie di appartenenza. Adesso servirà compiere un passo ulteriore in un torneo affascinante e certamente insidioso come quello tedesco. Rappresentare la Sicilia e l’Italia per noi è motivo di vanto, oltre che uno sprone per continuare a lavorare sui ragazzi e permettere loro di alzare ulteriormente il livello”.