Star Padel Floridia, quattro atleti tra i convocati per i Mondiali Juniores in Spagna

Sono quattro gli atleti dello Star Padel di Floridia convocati per i Mondiali Juniores (Fip Junior World Cup) che si disputeranno a Reus (Spagna) dal 29 settembre al 4 ottobre. Si tratta di Stefano Indomenico, Gabriele Laurino e Andrea Di Martino per il tabellone maschile, Luna Di Battista per quello femminile. I Mondiali Juniores, in cui i quattro giocatori tesserati con il circolo floridiano difenderanno i colori azzurri nelle categorie Under 16 e Under 18, vedranno la Nazionale italiana contrapposta alle più forti e qualitative selezioni, potendo contare su una squadra che sta crescendo anche grazie ai risultati raggiunti dallo Star Padel Floridia, campione d’Italia in carica a livello giovanile grazie al lavoro svolto dall’allenatore Adriano Sammatrice e della sua equipe.

“Le convocazioni per gli atleti dello Star Padel – aggiunge Sammatrice – sono certamente motivo di orgoglio e confermano la bontà del percorso che abbiamo tracciato insieme con la squadra dei maestri, grazie al contributo del presidente del circolo Massimo Stella. In Spagna, Stefano Indomenico sarà protagonista ai Mondiali per la quarta volta consecutiva, Gabriele Di Martino e Andrea Laurino per la terza e Luna Di Battista per la seconda: questo dimostra che la crescita dei nostri ragazzi sia in linea con i risultati, e ci spinge a migliorare sempre di più per aumentare il livello e la qualità degli obiettivi”.





Prima dei Mondiali Juniores, i quattro atleti dello Star Padel faranno parte della spedizione che disputerà i Campionati Italiani Giovanili nell’impianto di Villa Pamphili, a Roma. Dall’Under 12 all’Under 18, saranno 14 i giocatori che difenderanno i colori del circolo floridiano.

Nell’Under 12 maschile, Andrea Stella giocherà in coppia con Andrea Carrera (Almiron Padel House), mentre nel femminile Giorgia Zoe Pistritto si misurerà insieme con Miriam Pentrella (Asd Piazzolla Rodriguez). Nell’Under 14 Femminile, Giuliana Di Martino sarà impegnata con Elisa Protti (Misano Sporting Club). Il tabellone Under 16 Maschile vedrà tre coppie dello Star Padel ai nastri di partenza: Andrea Di Martino giocherà con Gabriele Laurino, Mattia Faseli sarà in coppia con Alessandro Stella, Giovanni Manduca giocherà al fianco di Gabriele Forte. Nel femminile sarà impegnato il duo formato da Vittoria Fornarotto e Giada Cloe Pistritto. Giulia Conte e Martina Mantova faranno coppia nel tabellone Under 18 Femminile, mentre Luna Di Battista giocherà con Camilla Livioni (Villa Pamphili Padel Club). Nel maschile, Stefano Indomenico sarà protagonista con Mattia Di Bari (Milano Padel).

“I ragazzi – continua il maestro Sammatrice – quest’anno hanno compiuto lo scatto di età e si misureranno con una categoria nuova e diversa. L’obiettivo è confermare i successi ottenuto negli anni precedenti e migliorare lo score, per consolidare ulteriormente il livello e la qualità dello Star Padel Floridia”.