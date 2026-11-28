Cultura · PRIOLO GARGALLO

Ancora un evento promosso dall’Amministrazione del Comune di Priolo Gargallo a sostegno della lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Stasera, sabato 28 novembre, alle 19, il Teatro comunale di Priolo ospiterà “LIBERA”, un evento ideato per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire ancora una volta, tutti insieme, un no forte e chiaro a ogni forma di violenza contro le donne.

“Un appuntamento di riflessione e di partecipazione – dichiara il Sindaco Pippo Gianni – rivolto a tutta la comunità, per tenere alta l’attenzione su un tema che non può essere affrontato solo in una giornata, ma che richiede impegno, ascolto, vicinanza alle vittime e responsabilità ogni giorno. “LIBERA” è un invito a non voltarsi dall’altra parte, a non minimizzare, a non giustificare. Ogni donna deve sapere che a Priolo non è sola, che le istituzioni ci sono e che la sua voce sarà ascoltata“.

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