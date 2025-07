Stasera fiaccolata a Solarino e Floridia per ricordare le vittime della strage di via d’Amelio

“Il giudice Paolo Borsellino, attraverso l’incessante lavoro profuso negli anni da giudice a Palermo e a Marsala, ha contributo a rendere più giusta e più responsabile una terra difficile come la Sicilia. Ricordarlo ogni anno serve a ribadire con forza il rifiuto nei confronti della mafia”. Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, ha voluto ricordare così la figura del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 insieme con gli agenti della scorta Emanuela Loi, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.

“Paolo Borsellino è stato esempio di abnegazione e di ricerca della verità, portando avanti, insieme al collega Giovanni Falcone e ai magistrati di Palermo, un’opera di forte contrasto alla mafia. A 33 anni dalla sua morte siamo ancora in attesa di verità giudiziaria che, certamente, non potrà lenire le ferite ma dovrà servire a consolidare ulteriormente una posizione di netto antagonismo nei confronti della criminalità organizzata. Il ricordo va anche agli angeli della scorta, ragazzi giovani come tanti che hanno scelto di servire lo stato anche a costo di perdere la vita”.





Nella mattinata e nel pomeriggio del 19 luglio, l’on. Tiziano Spada ha partecipato alle iniziative organizzate a Palermo. Per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio, questa sera si svolgerà la tradizionale “Fiaccolata della legalità” con partenza da Solarino (Largo Gandhi) alle 19.30 e arrivo alle 20.30 a Floridia (Piazza del Popolo).

“Sono orgoglioso di partecipare, per la prima volta da sindaco oltre che da parlamentare regionale, a un momento emozionante e dal forte significato – continua Spada -. La fiaccolata servirà non solo a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’uomo e del suo lavoro, ma per ricordare tutti insieme che a Solarino, a Floridia e in ogni zona della Sicilia non c’è posto per chi crede di poter speculare sugli altri. Invito tutti a partecipare e a sfilare con noi, con le fiaccole in mano per diffondere, ancora una volta, un forte messaggio di legalità e lotta alla mafia”.

“La fiaccolata – aggiunge Marco Carianni, sindaco di Floridia – rappresenta un momento di grande partecipazione ma soprattutto di riflessione per due comunità vicine come quelle di Floridia e Solarino. Il ricordo dell’esempio di Borsellino e degli altri eroi dell’antimafia deve essere costantemente alimentato da iniziative e spazi di confronto, affinché il loro sacrificio sia pienamente compreso e funga da linfa per le nuove generazioni. Alla politica spetta il compito di veicolare valori positivi e vigilare sulla giusta applicazione delle leggi e il funzionamento dei processi di sviluppo, ponendosi in posizione di contrasto nei confronti dell’illegalità e del malaffare”.