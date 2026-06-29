Stati generali della sanità Siracusana, la Fials propone un confronto pubblico

Sabato 4 luglio, alle 9 al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, Istituzioni, Ordini professionali, Direzione Strategica, Dirigenti e funzionari dell’ASP, Sindaci, Deputazione, Associazioni di categoria e Cittadini, saranno chiamati a confrontarsi sul futuro della sanità siracusana ed avviare un percorso condiviso capace di tradurre il confronto in proposte operative.

L’iniziativa nasce dalla necessità di superare letture parziali o frammentate dei problemi che attraversano il sistema sanitario provinciale, favorendo un confronto aperto, responsabile e fondato su dati concreti. La provincia di Siracusa convive da tempo con nodi strutturali che incidono sull’organizzazione dei servizi, sulle condizioni di lavoro dei professionisti e sulla qualità dell’assistenza resa ai cittadini.

Tra i temi al centro del dibattito vi saranno la mobilità passiva verso altre province, le carenze infrastrutturali e organizzative, la tenuta dei Pronto Soccorso territoriali, il rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali e la necessità di una visione capace di coniugare urgenze attuali e prospettive di medio-lungo periodo.

Un focus sarà riservato al P.O. Umberto I che necessita una rivisitazione degli spazi funzionali e che rischia di implodere prima che trovi adempimento la costruzione del nuovo ospedale, la cui realizzazione anche le più ottimistiche realizzazione non potrà concretizzarsi nel prossimi 5 anni.

L’appuntamento non vuole essere una semplice iniziativa di denuncia, ma un’occasione istituzionale e tecnica per individuare priorità e possibili soluzioni. In tale direzione, FIALS intende promuovere la costituzione di un Comitato Tecnico Propositivo, quale spazio permanente di analisi, proposta e monitoraggio delle principali questioni sanitarie della provincia.

Il Comitato avrà il compito di contribuire alla ricognizione dei bisogni, alla quantificazione delle carenze e alla formulazione di proposte sostenibili, favorendo il confronto con l’Assessorato Regionale della Salute, con i vertici dell’ASP di Siracusa e con tutti gli attori coinvolti nei processi decisionali.

L’evento prevede: introduzione e apertura dei lavori a cura di Alessandro Idonea, Segretario provinciale FIALS; contributi della Direzione Strategica, dei Dirigenti e dei Funzionari dell’ASP di Siracusa; interventi tecnici e istituzionali dei rappresentanti degli Ordini professionali; interventi dei Sindaci della provincia; contributi della deputazione regionale e nazionale e dibattito libero conclusivo orientato alla definizione di un percorso condiviso.

“Le difficoltà della sanità siracusana sono note da tempo e riguardano cittadini, professionisti e istituzioni. Per questo riteniamo necessario aprire una fase nuova, fondata su chiarezza, responsabilità e capacità di proposta. Non basta descrivere ciò che non funziona: occorre stabilire priorità, assumere impegni e costruire soluzioni praticabili. Gli Stati Generali nascono con questo obiettivo: mettere attorno allo stesso tavolo competenze, rappresentanza sociale e responsabilità istituzionali, affinché il confronto produca effetti utili per il territorio”, dichiara Alessandro Idonea, Segretario provinciale FIALS.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Santina Giannone.