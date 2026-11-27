Politica · Lega-Italia Federale

“Accolgo con grande interesse e soddisfazione la presentazione del progetto della nuova stazione marittima di Siracusa, un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo della portualità della Sicilia orientale. Da sindaco di Augusta ho avuto modo di toccare con mano il lavoro svolto in questi anni dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e dal presidente Francesco Di Sarcina”. Giuseppe Di Mare, commissario provinciale di Lega-Italia Federale, interviene così sulla nuova stazione marittima di Siracusa, che non sarà solo un polo crocieristico ma anche un parco urbano grazie al radicale restyling dopo la conclusione del concorso internazionale di progettazione articolato in due fasi, bandito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), per la riqualificazione della struttura e degli spazi esterni del Molo Sant’Antonio di Siracusa.

“Il nostro porto ha conosciuto una stagione di importanti investimenti, interventi infrastrutturali e nuove prospettive di crescita, attraverso una programmazione capace di guardare al futuro. Siracusa è entrata relativamente di recente nel perimetro dell’Autorità di sistema portuale e la presentazione della nuova stazione marittima rappresenta un segnale concreto dell’attenzione riservata al capoluogo, alle sue potenzialità turistiche e alla sua vocazione crocieristica – sottolinea Di Mare, che è anche sindaco di Augusta –. Da commissario provinciale di Lega-Italia Federale ritengo fondamentale sostenere una visione della portualità che superi i confini dei singoli Comuni. Augusta e Siracusa hanno caratteristiche e vocazioni differenti, ma complementari, che possono concorrere alla crescita economica e occupazionale dell’intera provincia. Non dobbiamo ragionare in termini di contrapposizione tra porti, ma di integrazione, specializzazione e sviluppo condiviso. Al presidente Di Sarcina e all’intera struttura dell’Autorità portuale rivolgo il mio apprezzamento per il lavoro svolto e per la capacità di tradurre la programmazione in progetti concreti. La nostra provincia ha nel mare una delle sue principali risorse economiche. Valorizzarla attraverso infrastrutture moderne, investimenti e una solida collaborazione istituzionale significa costruire nuove opportunità per le nostre comunità”.