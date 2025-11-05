Stipulate le convenzioni per le opere compensative della Ragusa-Catania con i Comuni di Francofonte, Lentini e Carlentini

Anas (Gruppo FS Italiane) ha stipulato alcune convenzioni ad hoc con i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Francofonte, Lentini e Carlentini per la realizzazione di opere compensative, ambientali e territoriali, connesse all’intervento di raddoppio in corso dell’itinerario stradale “Ragusa-Catania”.

L’accordo prevede, da parte dei Comuni interessati, la realizzazione di interventi condivisi nel corso di Tavoli Tecnici istituiti presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per un investimento complessivo di 42 milioni di euro, allo scopo di valorizzare le specificità dei territori attraversati e di assicurare un migliore inserimento dell’infrastruttura nell’ambiente esistente.

Le opere compensative riguarderanno, soprattutto, interventi di riqualificazione ambientale, sistemazione paesaggistica, mitigazione acustica e visiva, nonché il potenziamento della funzionalità della viabilità locale connessa al nuovo asse stradale.

Con la firma di queste convenzioni da parte di Anas, si dà concreta attuazione ad un percorso condiviso con i territori e con il competente Ministero, con l’obiettivo di coniugare le esigenze infrastrutturali con la sostenibilità e di valorizzare dal punto di vista ambientale le aree attraversate dalla Ragusa-Catania.

La conclusione dell’iter di oggi rappresenta un modello di collaborazione tra Istituzioni, che garantisce che la realizzazione della nuova infrastruttura – strategica per la mobilità della Sicilia sud-orientale – proceda in armonia con la tutela del paesaggio e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

A Francofonte arriveranno 6 milioni 449 mila euro: “completeremo le opere pubbliche in itinere – sottolinea il sindaco Daniele Lentini – senza gravare su mutui o prestiti vari del bilancio comunale”.

Il raddoppio a quattro corsie della infastruttura, una delle opere viarie più attese e rilevanti per la Sicilia, consentirà di migliorare i collegamenti tra la costa orientale e il sud dell’isola, potenziando altresì i flussi economici e turistici, grazie anche ad una notevole riduzione dei tempi di percorrenza tra i principali centri della regione.

“La nostra città riceverà 4.482.000 euro – le parole del sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio – per la realizzazione di importanti opere pubbliche a beneficio della nostra comunità. Stasera si chiude un percorso lungo e faticoso, ma nello stesso tempo gratificante ed esaltante negli esiti. Quella della realizzazione della “Ragusana” è stata una delle mie prime battaglie, sostenute insieme ad altri sei sindaci. Ricordo le prese di posizione nette e chiare da parte della comunità di quei Sindaci, fatte anche di proteste eclatanti che portarono a bloccare, più volte, il traffico sulla Ragusana. E quanti “viaggi della speranza” a Roma, per rivendicare il sacrosanto diritto di una parte importante della Sicilia di voler uscire dell’isolamento geografico e porre fine alla mattanza di vite umane che, con una frequenza fuori da ogni logica, eravamo costretti a registrare in quel tratto di strada. Bene, oggi osserviamo come quell’impegno vero e condiviso ha portato ai lavori in corso per la realizzazione dell’importantissima opera viaria, ma anche alla sottoscrizione della convenzione che porterà importanti risorse economiche alla nostra Carlentini. Dell’impiego di queste risorse avremo modo, a breve, di parlarne”.

Per Lentini in arrivo 5.235.000 euro: “Un passaggio fondamentale che consentirà alla nostra città di realizzare interventi importanti, capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di sostenere lo sviluppo urbano, sociale e ambientale di Lentini – le parole del sindaco Rosario Lo Faro -. Con queste risorse, pronte per essere utilizzate, saranno realizzati interventi su settori chiave della città: recupero e manutenzione straordinaria dell’Istituto “Riccardo da Lentini”; rifacimento della pavimentazione stradale in Scala Alaimo, Contrada Sant’Antonio e in altri quartieri e tantissime altre vie cittadine; potenziamento e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione; riqualificazione totale di Piazza Oberdan e installazione di un nuovo e completo Parco giochi in Piazzale Michelangelo; manutenzione del verde pubblico, dei marciapiedi e di Via Garibaldi; miglioramento del Cine Teatro Odeon, con nuovi servizi igienici, climatizzazione e revisione della copertura manutenzione delle aree del cimitero e sistemazione del Punto Ecologico di via Carrubbazza; installazione di nuovi impianti di videosorveglianza per una città più sicura. Si tratta di interventi diffusi e strategici, che toccheranno quartieri, scuole, spazi pubblici e arterie principali, restituendo decoro, sicurezza e funzionalità all’intera città. La firma di questa convenzione rappresenta un segnale concreto dei benefici che la realizzazione della “Ragusana” porterà ai territori attraversati, un’infrastruttura attesa da decenni che contribuirà a migliorare la sicurezza e lo sviluppo della Sicilia sud-orientale”.