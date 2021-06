Stop ad AstraZeneca per gli under 60: la Sicilia sospende il vaccino

L’assessorato regionale della Salute sospende cautelativamente la somministrazione del vaccino Vaxzevria.

Alla luce delle recenti notizie di stampa, relative alle posizioni assunte dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico, in riferimento al bilancio rischi\benefici sulla somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo, il dirigente regionale Mario La Rocca ha disposto, in via cautelativa, la sospensione, con effetto immediato, della somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini di età inferiore ai 60 anni.

Resta ferma, tuttavia, in assenza di evidenza scientifica contraria, la possibilità di procedere con l’inoculo della seconda dose di vaccino a quanti ne abbiano diritto.