Stop al cantiere del Polo per l’infanzia a Cassibile: l’allarme di Paolo Romano (FdI) sul rischio perdita fondi PNRR

Si riaccendono le preoccupazioni sul futuro del “Polo per l’infanzia” di Cassibile, il nuovo plesso scolastico finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A lanciare l’allarme è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Romano, che denuncia la possibile chiusura del cantiere e il rischio concreto di perdere i finanziamenti.

Secondo quanto riferito dal consigliere, l’ultima impresa incaricata dei lavori avrebbe esercitato il recesso dal contratto di appalto, determinando di fatto lo stop delle attività. Una circostanza che, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore ostacolo dopo le criticità già registrate nei mesi scorsi.

“Si tratta di un’opera strategica per il territorio – sottolinea Romano – e la sua interruzione potrebbe comportare non solo un rallentamento significativo dei lavori, ma anche il rischio di definanziamento”.

Il consigliere chiede quindi chiarimenti urgenti all’Amministrazione comunale su più fronti: dalla veridicità del recesso dell’impresa alle cause che avrebbero portato a questa situazione, fino alle azioni che si intendono intraprendere per garantire la ripresa dei lavori.

Al centro della preoccupazione c’è soprattutto la tenuta dei fondi PNRR, legati a tempistiche stringenti. Eventuali ritardi o blocchi prolungati potrebbero infatti compromettere l’erogazione delle risorse necessarie al completamento dell’opera.

“I cittadini di Cassibile meritano risposte chiare e tempestive – conclude Romano –. Non possiamo permettere che un intervento così importante si trasformi in un’occasione mancata”.

Ora si attende la replica dell’Amministrazione comunale, chiamata a fare chiarezza su una vicenda che riguarda da vicino il futuro dei servizi educativi del territorio.