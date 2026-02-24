Stop al concorso per autisti AST, Spada (PD): “Decisione nell’interesse dei precari, adesso serve stabilizzazione”

“Il blocco del concorso per l’assunzione degli autisti da destinare all’azienda AST è un riconoscimento nei confronti dei lavoratori interinali che hanno prestato servizio negli anni e che rischiavano di vedere vanificato il loro impegno. La Commissione Regionale Ambiente, Territorio e Mobilità, di cui faccio parte, ha sostenuto la risoluzione proposta dal collega on. Giuseppe Lombardo e approvato lo schema di valutazione delle stabilizzazioni per i suddetti autisti”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, commentando l’approvazione – da parte della IV Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana – di revoca dell’avviso di selezione di 73 autisti per l’AST, azienda partecipata dalla Regione Siciliana, in favore dei precari che hanno prestato servizio in questi anni.

“I lavoratori e le loro famiglie non meritavano di essere considerati diversi rispetto a chi, oggi, avrebbe dovuto accedere a un contratto a tempo determinato tramite concorso. Sarebbe stato ingiusto speculare sul lavoro dei cittadini grazie ai quali l’AST è riuscita ad assicurare il servizio di trasporto nell’Isola. Per questo la scelta della Commissione è da ritenere l’unica idonea a garantire non solo la dignità dei lavoratori, ma anche un percorso di giustizia sociale”.

La revoca del concorso AST da parte della Commissione impegnerà adesso il Governo Regionale a promuovere una ricognizione del personale interinale e a valutarne la stabilizzazione.

“Una Regione che non tiene conto delle risorse già a disposizione non ha futuro. Per questo devo ringraziare i colleghi della Commissione e quanti si sono impegnati affinché decine di autisti potessero proseguire nel loro servizio, con l’obiettivo di migliorare le rispettive condizioni lavorative. Continueremo a essere vigili sulle procedure amministrative, nell’interesse dei lavoratori, delle loro famiglie e degli utenti del servizio di trasporto”.