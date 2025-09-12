Stop tecnico ad Augusta per la Flotilla Gaza. La partenza slitta domani

Per uno “stop tecnico” ad Augusta è stata rinviata a domani, in tarda mattinata, la partenza delle 18 barche italiane della Global Sumud Flotilla, ormeggiate al porto di Augusta. Lo riferiscono fonti della flotta che ha come destinazione Gaza per portare viveri, medicinali e assistenza alla popolazione palestinese.

La partenza sarebbe dovuta avvenire all’alba di stamane dalla rada di Augusta, ma è slittata per motivi tecnici: una volta al largo, la flotta italiana si ricongiungerà con le sedici barche provenienti dalla Grecia e dalla Tunisia.