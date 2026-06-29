Storico traguardo per Priolo: tre fratelli arbitri in Serie A di basket

Un primato assoluto nel panorama della pallacanestro italiana porta il nome di Priolo. Per la prima volta nella storia della Lega Basket Serie A, tre fratelli arbitreranno contemporaneamente nella massima serie nazionale.

Protagonisti dell’impresa sono Manuel, Marco e Luca Attard, fischietti originari del comune siracusano, che raggiungono insieme un risultato senza precedenti nel basket italiano.

Il percorso della famiglia Attard nel mondo arbitrale è iniziato anni fa con Manuel, seguito successivamente da Marco, entrambi già presenti da tempo ai massimi livelli del movimento cestistico nazionale. Il quadro si completa oggi con la promozione di Luca, che passa dalla Serie A2 alla Serie A, coronando così un percorso di crescita condiviso e costante.

Un risultato che rappresenta non solo un’eccellenza sportiva, ma anche un caso unico nel suo genere: tre fratelli impegnati contemporaneamente nel massimo campionato italiano di basket, tutti nel ruolo di arbitri.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dall’amministrazione comunale di Priolo e dal sindaco Pippo Gianni, che hanno voluto rivolgere pubblicamente le proprie congratulazioni ai tre fratelli per il prestigioso traguardo raggiunto.

«Non si tratta soltanto di un record sportivo – si legge nel messaggio istituzionale – ma della dimostrazione concreta di come impegno, sacrificio e passione possano condurre ai vertici nazionali dello sport».

L’augurio della comunità è che i tre fratelli possano continuare il loro percorso sui parquet più importanti d’Italia, portando in alto il nome di Priolo e diventando esempio per le nuove generazioni.