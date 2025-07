Storie e personaggi della città: un’esperienza immersiva al museo multimediale “Siramuse”

Apre oggi al pubblico SIRAMUSE, il nuovo Museo multimediale delle storie di Siracusa, a pochi metri da piazza Duomo negli spazi di Montevergini che diventano un hub, una porta d’ingresso da cui partire “per scoprire Siracusa” come dice il claim della campagna pubblicitaria di lancio.

Siramuse è la prima attuazione in Sicilia di Partenariato Speciale Pubblico Privato. Il Comune di Siracusa per allestire il suo primo Museo ha stipulato un accordo decennale con Civita Sicilia, che lo ha ideato e curato interamente costruendo un dialogo integrato tra tecnologie e allestimenti d’avanguardia per “mettere in scena il patrimonio vivente” della Città e offrire un’interpretazione, un viaggio unico nella storia tra il presente e le vicende e i temi del passato. Il progetto è stato reso possibile anche grazie al supporto finanziario dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. che ha sostenuto Civita Sicilia con un finanziamento.





“Siracusa ha un patrimonio culturale straordinario ma è talmente vasto che cittadini residenti e viaggiatori apprezzeranno di essere accompagnati per goderne e conoscerlo pienamente – afferma Renata Sansone, Amministratore Delegato di Civita Sicilia – per questo motivo abbiamo realizzato un museo della narrazione che, interpretando le linee guida di organismi internazionali come Unesco e Icom, vuole essere fortemente inclusivo e partecipato. Partendo dai contenuti storici più lontani e più recenti abbiamo anche voluto stimolare una riflessione su grandi temi di attualità come la violenza sulle donne e la tutela dell’ambiente con l’ambizione di contribuire a un turismo sostenibile”.

Siramuse è un viaggio per scoprire le tracce di un patrimonio culturale che, partendo da Siracusa, si propaga nel tempo e nello spazio, fino a oggi e ben oltre i confini della Siracusa storica. Un Museo articolato in sei aree espositive tematiche all’interno delle quali otto personaggi e personalità che, a Siracusa e grazie ad essa sono stati capaci di dare vita a opere di straordinario valore, raccontano la Città.

La Luce e L’Apparizione con l’immersione nell’opera di Caravaggio Seppellimento di Santa Lucia e il racconto del culto della Santa.

La Scienza che restituisce vita e opere di Archimede invitando a riflettere sul rapporto tra scienza e politica, tra ingegno e potere.

Il Teatro e la Tribuna Politica dove interpretazione attoriale e tecnologie, all’interno di una struttura scenografica abitabile fanno incontrare Platone ed Eschilo.

Lo Scavo guidati dal racconto in prima persona del grande archeologo Paolo Orsi.

Il Volo del Falco di Federico II dove il personaggio di Federico II di Svevia si racconta in prima persona, partendo dal suo rapporto con il falco e la falconeria.

Il Profondo Blu, un omaggio al mare e al legame profondo che unisce Siracusa a questo elemento attraverso la memoria delle imprese straordinarie di Enzo Maiorca.

La realizzazione di Siramuse ha visto il supporto della museologa e storica dell’arte Anna Villari e la consulenza nella fase progettuale di un prestigioso Comitato scientifico di cui hanno fatto parte: Monica Centanni, studiosa di teatro antico; Giovanni Di Pasquale, vice Direttore scientifico del Museo Galileo di Firenze; l’archeologo Lorenzo Guzzardi; Patrizia Maiorca, Presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio e figlia di Enzo Maiorca; Giuseppe Piccione, a lungo Presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia; Lucia Trigilia, Direttore del Centro Internazionale di Studi sul Barocco; Cettina Pipitone Voza, saggista e scrittrice, autrice di studi su Archimede.

Il Museo nasce con un alto livello di accessibilità sia fisica che cognitiva e sensoriale curato dalla Disability Manager Michela D’Agata. Con la collaborazione dell’Associazione Sicilia Turismo per tutti e della sua Presidente Bernadette Lo Bianco, sono state coinvolte tutte le Associazioni competenti per la messa a punto definitiva del processo che, infatti, sarà completato in autunno.

Il progetto di brand identity di Siramuse è stato curato dalla Graphic Designer Francesca Pavese che, in una logica cara a Civita Sicilia di attenzione alle eccellenze dei territori dove opera, ha coinvolto in un workshop dedicato gli allievi del Corso di Graphic Design di Made Program, l’Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi di Siracusa.

Quasi a riannodare un filo culturale con la stagione che ha visto Montevergini, a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila, centro di produzione di idee e mostre di arte contemporanea come quella di Enzo Cucchi ed Ettore Sottsass, in occasione dell’apertura del nuovo Museo, l’artista romano Claudio Palmieri ha immaginato il cortile interno di Siramuse come un piccolo teatro dove potesse accadere una fantasia alchemica che lo trasformasse in un luogo evocativo con una danza scenografica suggerita dall’utilizzo delle reti dei pescatori, omaggio alle tradizioni marinare ma anche alla visione di Enzo Maiorca e al suo impegno per la difesa dell’ecosistema marino, green, ecosostenibile. In questa danza ondosa l’artista installa “rose” a vortice, metalliche, di natura altra, come modellate dal vento, dalle forme barocche che alludono anche alle forme armoniose delle creature marine che abitano il mare.

Nell’area di accoglienza di Siramuse è allestito un bookshop molto curato nelle proposte di acquisto che saranno reperibili anche nel sito e-commerce di Civita Sicilia www.buy-sicily.it.

La Luce e L’Apparizione con l’immersione nell’opera di Caravaggio Seppellimento di Santa Lucia, conservata nel Santuario di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa, luogo del martirio

…in questo modo ti ho dipinta, Lucia, figlia di Siracusa. Ero qui, in fuga, come spesso è capitato nella mia vita travagliata…e mentre ero nella tua città, la Confraternita dei Ministri degl’Infermi mi ha chiesto questo grande quadro…

e una proiezione dedicata proprio alla Santa che, attraverso interpretazione attoriale e tecnologie innovative insieme, permette di rivivere la storia di una giovane cittadina sotto l’impero di Diocleziano, di seguirne l’evoluzione iconografica nei secoli e di essere introdotti a quell’apparato di usanze, riti e pratiche che ruotano intorno al giorno della sua celebrazione, il 13 dicembre, quando Siracusa si veste a festa.

La Scienza con 14 proiettori che, sulle quattro pareti di una grande sala, restituiscono vita e opere di Archimede, lo scienziato siracusano, matematico, fisico e inventore, universalmente riconosciuto come una delle figure più geniali dall’antichità a oggi attraverso ricostruzioni storiche, episodi biografici e focus sulle macchine archimedee, invitando a riflettere sul rapporto tra scienza e politica, tra ingegno e potere.

Archimede guida la difesa della città. Grosse pietre e lunghi dardi cadono dall’alto con fragore e velocità incredibili e i Romani sgomenti non riescono a difendersi dal loro urto devastante. Dagli spalti, i soldati calano un’enorme mano di ferro con la quale ghermiscono le prue delle navi prossime alle mura. Appiccano il fuoco alle navi lontane usando giganteschi specchi ustori. La vittoria arride ai Siracusani che saggiamente hanno affidato la loro salvezza al più grande genio di tutto l’Occidente.

Il Teatro e la Tribuna Politica dove interpretazione attoriale e tecnologie, all’interno di una struttura scenografica abitabile che ricalca una porzione della cavea di età arcaica del teatro greco di Siracusa, permettono di trovarsi al cospetto di Platone ed Eschilo, due figure che hanno segnato profondamente la cultura e il pensiero occidentale.

L’arte è una forma di inganno, ma è il dono più meraviglioso che l’uomo possa fare a sé stesso. E il teatro è una finzione condivisa, in cui i cittadini piangono e tremano insieme, per le proprie passioni, e insieme soffrono, godono, danno anima alla città.

Lo Scavo dove, guidati dal racconto in prima persona del grande archeologo Paolo Orsi, che contribuì in modo straordinario alla ricostruzione della storia antica della città, si è invitati a vivere l’esperienza dell’archeologia di fronte a una installazione ludico-esplorativa. Gli oggetti riprodotti si ispirano alle opere conservate nel Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa e introducono ad un primo incontro con reperti che abbracciano un ampio arco temporale, dall’età del bronzo antico sino al IV secolo d.C.

Alcuni mi hanno definito come un incrocio tra un uomo di azione e uno scienziato, quasi fossi un personaggio di un film … ma penso di poter affermare che … ho creato un museo tra i più ammirati d’Italia, ho svelato la civiltà che ha preceduto i Greci, prima ignorata, ho esplorato una decina di grandi città greche e altrettante minori, ho dato alla storia dell’arte antica e medievale nuove pagine e interi capitoli.

Il Volo del Falco di Federico II dove il personaggio di Federico II di Svevia si racconta in prima persona, partendo dal suo rapporto con il falco e la falconeria, oggi uno dei diciannove elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, per poi svelare la sua complessa e innovatrice visione culturale e politica. Le telecamere entrano nel Castello Maniace, che il sovrano fece costruire per affermare il prestigio e la forza del potere imperiale accanto alla Fonte Aretusa dove mito, natura e cultura si intrecciano da secoli.

Due “finestre” immersive invitano a entrare nel mondo federiciano attraverso un’esperienza di gaming che combina sonoro e immagini per restituire un’interpretazione poetica e dinamica della sua eredità.

Tengo al mio regno di Sicilia più che a qualsiasi altra zona del mio vasto Impero. Forse per amore verso mia madre Costanza, figlia di re Ruggero II, che mi ha lasciato orfano quando non ero che un bambino; o forse perché la Sicilia è una terra di incontri e di scambi, dove i saperi, le lingue, le usanze si intrecciano, come piace a me: saraceni greci ed ebrei, filosofi giuristi poeti architetti matematici astrologi, tutti insieme alla mia corte…

Il Profondo Blu, un omaggio al mare e al legame profondo che unisce Siracusa a questo elemento attraverso la memoria delle imprese straordinarie di Enzo Maiorca, il campione siracusano di apnea più volte detentore del record mondiale d’immersione, suggerisce la riflessione su temi come la salvaguardia ambientale e il rapporto tra essere umano e natura.

Un grande schermo circolare avvolge visitatrici e visitatori, offrendo un’immersione totale nel “profondo blu” marino in cui gli elementi animati reagiscono agli input rendendo l’esperienza interattiva.

La ricostruzione, filmica e virtuale, di uno dei record di Maiorca porta alla luce il suo rapporto viscerale con il mare, aprendo la riflessione su temi di grande attualità, come la salvaguardia ambientale e il rapporto tra essere umano e natura.

Il Mare non è ostico. Il mare è ostico per coloro che lo vogliono affrontare, non incontrare” perché non è mai una sfida, ma un viaggio dentro sé stessi…

Risalire nel mare smeraldo della perla del Mediterraneo, la sua Siracusa, che ha sempre difeso, come il mare tutto, poiché “Il Grande Architetto dell’Universo aveva creato a perfezione il fondale marino e l’uomo non doveva modificarlo”.

“Oggi – ha detto il sindaco Francesco Italia – Siracusa si fa apripista di uno percorso nel settore dei beni culturali che per la Sicilia è un’assoluta novità. La collaborazione con un’azienda di consolidata esperienza ci mette nelle condizioni di innovare, con soluzioni tecnologiche originali, l’offerta museale e culturale in città e di rilanciare uno spazio espositivo di valore in una declinazione multimediale. Riconsegniamo alla fruizione, valorizzandola, la Galleria Montervergini, nel cuore di Ortigia, preservandone il profilo pubblico ma sfruttando gli investimenti e il dinamismo dell’impresa privata. Altro aspetto che mi piace sottolineare è quello dell’accessibilità: non è solo sito privo di barriere architettoniche ma è stato interamente progettato per essere accessibile a tutti e pensato per i bambini e le famiglie”

Tutte le informazioni su www.siramuse.it