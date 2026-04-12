Strade dissestate a Siracusa, Greco (PD) attacca in Commissione Mobilità

“Com’è possibile che le strade siano ridotte così, se sono stati spesi tanti soldi?”. È la domanda posta dal consigliere comunale del Partito Democratico di Siracusa, Angelo Greco nel corso dell’ultima seduta della Commissione Mobilità e Trasporti, dove ha presentato un ordine del giorno sullo stato della viabilità cittadina.

Al centro dell’intervento, il degrado diffuso del manto stradale in diverse zone della città, tra buche, avvallamenti e dissesti che – secondo Greco – rappresentano un rischio quotidiano per automobilisti, motociclisti e pedoni.

“Non è solo una questione di decoro urbano – ha sottolineato – ma di sicurezza. Ogni giorno chi si muove in città è esposto a pericoli concreti”.

Il consigliere dem contesta anche la narrazione dell’amministrazione comunale: “Basta con la favoletta che va tutto bene. I cittadini vedono la realtà e la vivono sulla propria pelle. Viene da pensare che chi governa la città non percorra davvero le strade di Siracusa”.

Nel corso della Commissione, però, come sottolineato dal consigliere di minoranza, non sarebbero arrivate risposte ritenute soddisfacenti. “Nessuna risposta concreta – evidenzia Greco – e la domanda resta tutta lì: se davvero è stato fatto tanto, perché le strade sono ancora in queste condizioni?”.