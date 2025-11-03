Strade provinciali, Auteri (DC): “Bene il lavoro del Libero Consorzio di Siracusa. Tutto nasce dal lavoro fatto con la Regione per sbloccare i fondi”

“Accogliamo con favore la programmazione e l’avvio degli interventi sulle strade provinciali annunciati dal presidente Michelangelo Giansiracusa, un segnale concreto di attenzione verso il territorio e di buon utilizzo delle risorse disponibili”. Lo dichiara l’on. Carlo Auteri (Democrazia Cristiana), che sottolinea come “questi risultati siano il frutto del lavoro di squadra portato avanti nei mesi scorsi da me in Prima commissione con il dirigente regionale Mario La Rocca per sbloccare i fondi (11 milioni di euro) destinati alla viabilità provinciale, fondi che rischiavano di andare perduti a causa di rendicontazioni incomplete e procedure ferme da troppo tempo”.

Grazie a quell’intervento oggi il Libero Consorzio può finalmente procedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza di arterie fondamentali per studenti, pendolari e imprese del territorio. “È la dimostrazione che, quando le istituzioni collaborano con serietà, i risultati arrivano. Continueremo a lavorare affinché le somme sbloccate vengano interamente utilizzate e la provincia di Siracusa possa contare su una rete viaria più sicura, moderna e funzionale.”