Strade provinciali, avanti con sfalcio e manutenzione: interventi su 20 arterie a Siracusa

Prosegue senza sosta l’attività di Siracusa Risorse a supporto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la manutenzione della rete viaria provinciale. Dal 15 giugno le squadre operative sono state impegnate in un’intensa attività di sfalcio della vegetazione, pulizia delle banchine, messa in sicurezza e decoro lungo decine di arterie del territorio provinciale.
“Nonostante le difficoltà economiche che interessano l’Ente – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – continuiamo a garantire una presenza costante sulla rete stradale grazie all’impegno quotidiano di Siracusa Risorse e dei suoi lavoratori. Si tratta di interventi fondamentali per migliorare la sicurezza della circolazione, la visibilità e il decoro delle nostre strade provinciali, nell’attesa di poter programmare ulteriori opere di manutenzione straordinaria”
Dal 15 giugno gli interventi hanno interessato le seguenti arterie:
* SP 10 Cassaro – Ferla – Buccheri;
* SP 14 Fusco – Canicattini – Passoladro;
* SP 15 Avola – Bochini – Noto;
* SP 18 Noto – Giarratana;
* SP 22 Pachino – Ispica;
* SP 27 Sant’Alessandra;
* SP 29 Cuva Molinello – Stazione San Paolo;
* SP 32 Carlentini – Pedagaggi;
* SP 34 Noto – Calabernardo;
* SP 35 Traversa – Zupparda;
* SP 36 Solarino – Diddino;
* SP 39 Traversa Buscemi;
* SP 44 Pachino – Marza;
* SP 58 Terrauzza – Fanusa – diramazione Arenella;
* SP 59 Avola – Calabernardo;
* SP 64 Noto – Testa dell’Acqua;
* SP 66 Timparossa – Cozzo Cisterna;
* SP 84 Marzamemi – Portopalo;
* SP 85 Marzamemi – Chiaramida;
* SP 95 Priolo – Lentini;
* SP 100 Burgio – Luparello;
* SP 101 Saline – Longarini;
* SP 104 Carrozzieri – Milocca – Ognina – Fontane Bianche;
* SP 110 Terrauzza – Isola – diramazione Faro Murro di Porco;
oltre alla viabilità ex ASI, agli svincoli autostradali di Cava Sorciaro, alla SR 9 Collo di Monaco – Bosco Rotondo, alla SR 14 Carrata, alla SB Raneddi, alla SB 7 Ristallo Masicugno, alla strada Bosco Santa Maria e alla strada Lunga Sant’Andrea.
Sono stati inoltre effettuati interventi straordinari di rimozione dei rifiuti lungo la SP 12 Floridia – Grottaperciata – Cassibile, la SP 26 Rosolini – Pachino, la SP 36 Solarino – Diddino e la SB 3 Casal Rizzone – Narbalata.
“Il lavoro proseguirà nelle prossime settimane – conclude Giansiracusa – con l’obiettivo di garantire una manutenzione sempre più capillare della rete viaria provinciale, compatibilmente con le risorse disponibili, rispondendo alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei territori.”